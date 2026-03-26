'Yenidoğan Çetesi' davasında ara karar açıklandı

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu tutuklu 4 sanık ile bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma sanık avukatlarının beyanlarıyla saat 12.00'de başladı.

ÖLEN TUTUKSUZ SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Tutuksuz sanık Bağcılar Medilife Hastanesi Başhekimi Cafer Akdur'un yargılama sırasında ölmesi nedeniyle heyet Akdur’un dosyasının ayrılmasına karar verdi böylece dosyada sanık sayısı 63’ten 62’ye düştü.

10 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Duruşimada sanık avukatları müvekkillerinin suçsuz olduğunu söyleyerek tahliyelerini talep etti. Avukatların savunmalarının ardından heyet ara karar öncesi duruşmaya 2 saat ara verdi.

Mahkeme tutuklu 10 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Diğer yandan mahkeme tutuksuz sanıklar Volkan Karataş, Fehmi Alperen, Renas Kılıç, Serdar Yüksel ve Funda Özen’in adli kontrol şartlarını kaldırdı. Duruşma 10 Temmuz 2026'ya ertelendi.