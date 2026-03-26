'Yenidoğan Çetesi' davasında ara karar açıklandı

#Yenidoğan Çetesi#Dava#Fırat Sarı
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2026 16:22

Kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' davası olarak bilinen bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 10’u 63 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı. Tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı 10 Temmuz 2026'ya erteledi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu tutuklu 4 sanık ile bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma sanık avukatlarının beyanlarıyla saat 12.00'de başladı.

ÖLEN TUTUKSUZ SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Tutuksuz sanık Bağcılar Medilife Hastanesi Başhekimi Cafer Akdur'un yargılama sırasında ölmesi nedeniyle heyet Akdur’un dosyasının ayrılmasına karar verdi böylece dosyada sanık sayısı 63’ten 62’ye düştü.

10 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Duruşimada sanık avukatları müvekkillerinin suçsuz olduğunu söyleyerek tahliyelerini talep etti. Avukatların savunmalarının ardından heyet ara karar öncesi duruşmaya 2 saat ara verdi.

Mahkeme tutuklu 10 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Diğer yandan mahkeme tutuksuz sanıklar Volkan Karataş, Fehmi Alperen, Renas Kılıç, Serdar Yüksel ve Funda Özen’in adli kontrol şartlarını kaldırdı. Duruşma 10 Temmuz 2026'ya ertelendi.

