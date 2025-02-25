‘Yenidoğan çetesi’ davasında 4 tahliye

Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 07:00
İSTANBUL’da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip, ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen ‘Yenidoğan çetesi’ davasına dün Bakırköy 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.
Birinci Hastanesi Hasta Hakları Sorumlusu Emine Avcı, ambulans şoförü Hüseyin Gündüz, Esenyurt Reyap Medikal Muhasebeci Funda Özen, acil çağrı merkezi çalışanı Serdar Yüksel’i adli kontrol ile tahliye eden mahkeme heyeti, 21 sanığın tahliye talebini ise reddetti.