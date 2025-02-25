‘Yenidoğan çetesi’ davasında 4 tahliye

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Birinci Hastanesi Hasta Hakları Sorumlusu Emine Avcı, ambulans şoförü Hüseyin Gündüz, Esenyurt Reyap Medikal Muhasebeci Funda Özen, acil çağrı merkezi çalışanı Serdar Yüksel’i adli kontrol ile tahliye eden mahkeme heyeti, 21 sanığın tahliye talebini ise reddetti.