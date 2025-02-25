×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

‘Yenidoğan çetesi’ davasında 4 tahliye

Güncelleme Tarihi:

#Yenidoğan Çetesi#Emine Avcı#Hüseyin Gündüz
‘Yenidoğan çetesi’ davasında 4 tahliye
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 07:00

İSTANBUL’da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip, ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen ‘Yenidoğan çetesi’ davasına dün Bakırköy 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Haberin Devamı

Birinci Hastanesi Hasta Hakları Sorumlusu Emine Avcı, ambulans şoförü Hüseyin Gündüz, Esenyurt Reyap Medikal Muhasebeci Funda Özen, acil çağrı merkezi çalışanı Serdar Yüksel’i adli kontrol ile tahliye eden mahkeme heyeti, 21 sanığın tahliye talebini ise reddetti. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yenidoğan Çetesi#Emine Avcı#Hüseyin Gündüz

BAKMADAN GEÇME!