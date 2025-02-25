×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanığın tahliyesine itiraz

Güncelleme Tarihi:

#Yenidoğan Çetesi#Bebek Ölümleri#Tahliye
Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanığın tahliyesine itiraz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 09:21

Yenidoğan Çetesi davasında dün 4 sanığın Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edilmesine ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu.

Haberin Devamı

İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 46 sanığın yargılandığı davada dün ara karar açıklamıştı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Birinci Hastanesi Hasta Hakları Sorumlusu Emine Avcı, ambulans şoförü Hüseyin Gündüz, Esenyurt Reyap Hastanesi Medikal Muhasebecisi Funda Özen ve 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanı Serdar Yüksel ‘in tutuklulukta süreyi göz önünde bulundurarak adli kontrol şartı ile tahliyelerine karar vermişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 tutuklu sanığa yönelik verilen tahliye kararına itiraz edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yenidoğan Çetesi#Bebek Ölümleri#Tahliye

BAKMADAN GEÇME!