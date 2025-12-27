×
'Yenidoğan Çetesi' davasında 3 tahliye

Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2025 16:05

'Yenidoğan Çetesi' davası olarak bilinen bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 13’ü tutuklu 63 sanığın yargılandığı davada 7'nci duruşmada 3 sanık tahliye oldu. Öte yandan mahkeme heyeti, bazı tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol şartlarının da kaldırılmasına hükmetti.

Kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' davası olarak bilinen bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 13’ü tutuklu 63 sanığın yargılandığı davada 7'nci duruşmada 3 sanık tahliye oldu.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu tutuklu 13 sanıktan 8'i mahkeme huzuruna çıktı. Duruşmada bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada yoğun güvenlik önlemleri alındı. Öte yandan mahkeme başkanı sanıklar Ali Aksu ve Gökhan Göziş hakkında, Özel Birinci Hastanesi'nde usulsüz fatura kesilmesi ve SGK'nın zarar uğratılmasına yönelik iddianame hazırlandığını ve bu dosya ile birleştirildiğini belirtti. Ayrıca ‘İhmali davranışla kasten öldürme’ suçundan Dursun Eryılmaz, Hasan Basri Gök, Hilda Keykubad, İbrahim Oktay, Zeki Ötünç, Serenay Şenkalaycı, Songül Kaloğlu hakkında da iddianame hazırlandı. Son olarak Şeyhmuş Çelik hakkında, ‘Resmi belgede sahtecilik" suçundan, Şenay Çalıkoğlu hakkında "Resmi belgede sahteciliğe yardım etme’, Cem Türker Öztürk hakkında ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçu istemiyle iddianame hazırlandığı ve bu dosyayla birleştiğini ifade edildi.

AVUKAT BEYANLARI ALINDI

Duruşma avukat beyanlarıyla devam etti. Tutuksuz sanıkların avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu belirterek haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

3 SANIK TAHLİYE OLDU

Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme 3 sanığın tahliyesine karar verdi. Tahliye edilen sanıklar doktor Mehmet Gürül, hemşireler Cansu Akyıldırım ve Sümeyye Nur Taşçı hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma"yı içeren adli kontrol tedbirleri uygulandı. Öte yandan mahkeme heyeti, bazı tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol şartlarının da kaldırılmasına hükmetti.

