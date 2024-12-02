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Yenidoğan Çetesi davasında 11. gün

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#Yenidoğan Çetesi#İstanbul#Özel Hastane
Yenidoğan Çetesi davasında 11. gün
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 10:26

İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22’si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı dava 11'inci gününde tutuksuz sanıkların savunmaları ile devam ediyor.

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İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22’si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı dava 11'inci gününde devam ediyor.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar hazır bulundu.

Bugün görülecek olan celse, tutuksuz sanıkların savunmaları ile devam edecek.

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#Yenidoğan Çetesi#İstanbul#Özel Hastane

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