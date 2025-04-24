'Yenidoğan Çetesi' davası sürüyor... Mahkeme başkanından sanıklara deprem uyarısı: Panik yapmayın

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Bakırköy Adalet Sarayı'nda 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma saat 11.00 sıralarında başladı. Tanıkların dinlendiği duruşma kimlik tespitiyle başladı. İstanbul'da Silivri açıklarında dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem mahkemenin de gündemindeydi.

'OLASI BİR DURUMDA PANİK YAPMAYIN'

Tanıkların dinlendiği duruşma öncesi, mahkeme başkanından artçı sarsıntı uyarısı geldi. Duruşma öncesi mahkeme başkanı, "23 Nisan'da yaşanan deprem sonrası bir uyarı yapmak istiyorum. Artçılar devam ediyor olası bir durumda panik yapmayın. Hengame olmasın sandalye ve masaların altına saklanabilirsiniz. Lütfen kaçmaya çalışırken birbirinize zarar vermeyin" dedi.

'DOKTOR SÖYLER EPİKRİZİ SEKRETER YAZAR'

Tanıkların dinlendiği duruşmada, ilk tanık olarak Avcılar Hospital Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan tanık Fulya Fulya Akbal dinlendi. Akbal, "Ben Avcılar Hospital'da çalışıyordum. Hemşire olarak yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çalıştım 2 yıl boyunca. Çalıştığım dönemde, hemşire Serenay Şenkalay, doktor olarak Dursun Hoca, Zeki Hoca ve sekreter Gözde Hanım'ı tanırım. 14 Ağustos'ta Tokluoğlu bebek doğduğunda hastanede değildim izinliydim. Ayrıca epikrizi doktor yazardı sekreteriyle. Ben hiç görmedim başka birisinin epikriz yazdığını. Doktor söyler sekreter epikrizi yazardı. Sekreterin doktorun söylediğinin dışında birşey yazması mümkün değildi" dedi.

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'CİMER'E ŞİKAYET ETTİM'

Bir diğer tanık Sezgin Demirci ise, "Reyap Hastanesi'nde Mart 2023 ile Eylül 2023 arasında acil hekimi olarak çalıştım. Eylül ayında yönetim tarafından ayrılmam istendi. Çalıştığım dönemde 112 ekipleri, 28 günlükten büyük bebekleri getirirdi. CİMER'e şikayet ettim. Bu bebekleri yenidoğan yoğun bakıma aldığımda bir şey olursa sorumlu ben olurdum. Çünkü Yenidoğan yoğun bakımı vardı ama çocuk yoğun bakım yoktu. 28 günlükten büyük bebekleri çocuk yoğun bakıma koymalıyız yenidoğana koymak diğer hastaları risk altına alırdı. Halbuki bize yakın bölgelerde çocuk yoğun bakım odası olan hastaneler vardı. Yönetime şikayet ettiğim zaman 'Bu konuyu kapat' dediler. Bana mobbing uyguladılar. Ben de istifa ettim" dedi.

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'BU HASTA SIRADIŞI BİR DURUMDU'

Avcılar Hospital'da çalışan nöbetçi hemşire Meryem Akyürek ise "Tokluoğlu bebek hakkında bir bilgim yok. O dönemde yıllık izindeydim. Ben bebek odasında çalışıyordum. Sonrasında da hiçbirşey duymadım. Zeki doktor ile çalıştığım sürece blr ihmaline rastlamadım. Çağırdığım zaman hemen gelirdi" dedi. Duruşma saat 15.00 sıralarında verilen aranın ardından 16.00'da yeniden başladı.

Aranın ardından Beylikdüzü Medilife Hastanesi'nde çalışan doktor Raşit Çaparoğlu söz aldı. Çaparoğlu, "Opara bebekle ilgili, bir gün iş yerine geldiğimde 6 aylık bir bebeğin yattığını gördüm. 28 günlükten büyük bebekler burada yatmazdı. Şaşırdım 'Burada yatması yasal değil' dedim hemşireye. Birkaç gün önce, acile geldiğini ama sevk alamadığını bu nedenle burada yattığını söyledi. Yönetim ve işletmeci işbirliğinde yatışına karar verildiğini söyledi. Bu bebekle ilgilenen kişi Fırat Sarı'ydı. Bu hasta sıradışı bir durumdu. Ben orada bulunduğum sürece mesleğimin niteliği gereği ilgilenmedim." dedi.

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OPARA BEBEK: BİZE MÜDAHALE YAPILMAMASI SÖYLENDİ

Birinci Hastanesi'nde Paramedik olarak çalışan Yaren Sena Kayır ise, "Opara bebeğin sevki yapıldı. Küveze aldık bakımlarını yaptık. Doğukan Bey geldi Fırat Sarı ile konuştu ve tedavisi için order aldık. Akşam oldu ve bebeğin bakımlarını akşam sorumlusuna teslim ettik. Ertesi gün 18.00 gibi hastaneye gittim. Direkt onun başına gittim sağlıklıydı bir problemi yoktu. Teslim saatine yakın kötüleşti. Monitör uyarı verdi kalbini hissetmedik. Doğukan Bey'i aradık 'Sorun olmaz büyük bebekte duyamayabilirsiniz' dedi. Bizim monitörler eskiydi prob lazımdı ama yeterli prob hastanede yoktu. Tuğçe hemşire kalp masajı yaptı. Hepimiz bebeğin başında müdahale ettik. Biz teslim ettiğimizde bebek yaşıyordu; ama çok derinden geliyordu nabız. Daha sonra bebeğin öldüğünü öğrendik. Doğukan bize 'Siz duyamıyorsunuzdur' dedi. Bize herhangi bir müdahale yapılmaması gerektiği söylendi ama biz kızlar yine de tüm müdahaleleri yaptık. Aileden para alınmış ama 'Ertesi gün para aileye teslim edilsin' denildi. Konuyla ilgili başka bir bilgim yok. Doktorlar genelde düzenli olarak viziteye çıkmazdı" dedi.

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BEBEK EKS OLDUĞU SIRADA BEN AŞAĞIDAYDIM

Güney Hastanesi'nde çalışan hemşire Yağmur Acıyan'a ölen Kaya bebek hakkında soru soruldu. Acıyan savunmasında, "Bebek bize geldiğinde zaten kötü durumdaydı. Bebeğin eks olduğu sırada ben aşağıdaydım. Batuhan Çelik beni arayıp, 'Bebeğin eks olduğu alana gel' dedi. Ben de oraya gittim. Bebeğin babası geldi. Babası 'Doktor bana bilgi vermişti zaten' dedi. Bunun dışında bir bilgim yok" ifadesini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma, yarın saat 10.00'a ertelendi.