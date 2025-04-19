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'Yenidoğan Çetesi' davası sanıklarından doktor İlker Gönen intihar etmişti! Çete baskı yaptı iddiasına soruşturma

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#Yenidoğan Çetesi#İntihar#İlker Gönen
Yenidoğan Çetesi davası sanıklarından doktor İlker Gönen intihar etmişti Çete baskı yaptı iddiasına soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2025 12:45

Antalya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar eden 'Yenidoğan Çetesi' davası sanıklarından doktor İlker Gönen'in, çete üyeleri tarafından ailesine zarar verileceği yönünde aldığı tehditler sebebiyle yaşadığı psikolojik baskı nedeniyle intihar ettiği yönünde CİMER'e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) ve savcılığa ihbar geldi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, ihbarla ilgili soruşturma başlattı.

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'Yenidoğan Çetesi' davasında, 'Çetenin 2 numaralı ismi' olduğu iddiası ile yargılanan ve Antalya Döşemealtı Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan doktor İlker Gönen, kaldığı tek kişilik koğuşta 1 Şubat'ta çay bardağı kırığı ile bileklerini keserek intihara teşebbüs etti. Gönen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ederken, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Gönen'in ölümüyle ilgili bir ihbar e-postası gönderildi.

FIRAT SARI, GÖNEN'İN İTİRAFÇI OLMASINDAN KORKTU İDDİASI

İhbar olarak değerlendirilen e-postanın içeriğinde, İlker Gönen'in Nisan ayında düzenlenen ilk operasyon sürecinde serbest bırakılmasının ardından, 'Yenidoğan Çetesi' örgüt lideri Fırat Sarı ve çevresindekilerin, Gönen'in itirafçı olmasından endişe ettiği ve bu sebeple, çete adına bir kişiden Gönen'in itirafçı olup olmadığına dair bilgi toplamasının istendiği iddia edildi. Dava sürecinde Gönen'in herhangi bir itirafta bulunmadığı ortaya çıkmasına rağmen, çetenin eylemleri sebebiyle Gönen'in pişmanlık duyduğunu bilen Fırat Sarı'nın, konuşmasından endişe etmeye devam ettiği de belirtildi.

Yenidoğan Çetesi davası sanıklarından doktor İlker Gönen intihar etmişti Çete baskı yaptı iddiasına soruşturma
Fırat Sarı

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GÖNEN'İN HAYATI VE ÇOCUKLARI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ TOPLANDI

Soruşturma sırasında çete üyelerinin yaptıkları toplantılarda gizli tanıkların kimliklerini tespit ettiği belirtildiği CİMER'e yazılan yazı ve ihbar e-postasında, hemşire olan bir gizli tanığa ve ailesine verdiği ifadeyi geri çekmesi yönünde baskı yapıldığı iddia edildi. Çetenin ortaya çıkması ve tutuklamalar sonrasında, tutuklanmayan çete üyelerinin toplantılar yapmaya devam ettiğinin belirtildiği ihbarda, bu toplantılar esnasında, Fırat Sarı'nın endişeleri sebebiyle, Gönen'in ailesine yakın bir çete üyesinden eşi ve çocukları hakkında detaylı bilgiler alındığı iddiasına da yer verildi.

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CEZAEVİNE GİDEN ZİYARETÇİ, GÖNEN'İ TEHDİT ETTİ

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Gönen'in ailesi hakkında bilgilerin alınmasının ardından, çete üyelerinden birisinin adamı olduğu iddia edilen bir kişinin cezaevinde İlker Gönen'i ziyaret ederek tehdit ettiği ihbar e-postasında belirtildi. Gönen'in bu ziyaretten bir süre sonra intihar ettiği iddia edildi.

AVUKAT BAŞINDAN BERİ PLANLI HAREKET EDİYORDU İDDİASI

Ayrıca ihbarda, Fırat Sarı'nın avukatlarıyla İlker Gönen'in avukatı arasında süreç içerisinde bir anlaşmazlık oluştuğu, ancak avukat A.M.'nin, İlker Gönen'in ölümünün ardından, Gönen ile anlaşmazlığı olduğu bilinen Fırat Sarı'nın da avukatlığını üstlendiği belirtildi. E-postada avukat A.M.'nin başından beri planlı hareket ettiği iddia edildi. Avukat A.M. hakkında, İlker Gönen'in ölümünün ardından yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 Şubat'ta soruşturma başlatılmıştı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

E-postadaki iddiaları değerlendiren Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 Nisan'da soruşturma başlattı.

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#Yenidoğan Çetesi#İntihar#İlker Gönen

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