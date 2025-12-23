×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

'Yenidoğan Çetesi' davası | Sanıklar hakim karşısında

Güncelleme Tarihi:

#Yenidoğan Çetesi#Bebek Ölümleri#Fırat Sarı
Yenidoğan Çetesi davası | Sanıklar hakim karşısında
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2025 14:54

Kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' davası olarak bilinen bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 13’ü tutuklu 63 sanığın yargılandığı davada duruşmanın görülmesine devam ediliyor. Duruşma saat 11.00 sıralarında başladı.

Haberin Devamı

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu tutuklu 13 sanıktan 7'si hakim karşısına çıktı. Duruşmada bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma saat 11.00 sıralarında kimlik tespiti ve sanıkların savunmasıyla başladı.

DOSYALAR BİRLEŞTİRİLDİ

Duruşma sırasında mahkeme başkanı sanıklar Ali Aksu ve Gökhan Göziş hakkında, usulsüz fatura kesilmesi ve SGK'nın zarar uğratılmasına yönelik iddianame hazırlandığını ve bu dosyayla birleştirildiğini belirtti. Diğer yandan 'İhmali davranışla kasten öldürme' suçundan Dursun Eryılmaz, Hasan Basri Gök, Hilda Keykubad, İbrahim Oktay, Zeki Ötünç, Serenay Şenkalaycı, Songül Kaloğlu hakkında iddianame hazırlandı. Ayrıca Şeyhmuş Çelik hakkında, 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan, Şenay Çalıkoğlu hakkında ise 'Resmi belgede sahteciliğe yardım etme', Cem Türker Öztürk hakkında da, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçu istemiyle iddianame hazırlandığı ve bu dosyayla birleştirildiği ifade edildi.

Gözden KaçmasınSavcıdan sanığa: Haddini bil, devlet kumpas kurmazSavcıdan sanığa: Haddini bil, devlet kumpas kurmaz!Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınBebeği aç bırakmışlar ve bu yüzden ölmüş bu çok acı verici'Bebeği aç bırakmışlar ve bu yüzden ölmüş bu çok acı verici'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Yenidoğan Çetesi#Bebek Ölümleri#Fırat Sarı

BAKMADAN GEÇME!