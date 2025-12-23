'Yenidoğan Çetesi' davası | Sanıklar hakim karşısında

Haberin Devamı

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu tutuklu 13 sanıktan 7'si hakim karşısına çıktı. Duruşmada bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma saat 11.00 sıralarında kimlik tespiti ve sanıkların savunmasıyla başladı.

DOSYALAR BİRLEŞTİRİLDİ

Duruşma sırasında mahkeme başkanı sanıklar Ali Aksu ve Gökhan Göziş hakkında, usulsüz fatura kesilmesi ve SGK'nın zarar uğratılmasına yönelik iddianame hazırlandığını ve bu dosyayla birleştirildiğini belirtti. Diğer yandan 'İhmali davranışla kasten öldürme' suçundan Dursun Eryılmaz, Hasan Basri Gök, Hilda Keykubad, İbrahim Oktay, Zeki Ötünç, Serenay Şenkalaycı, Songül Kaloğlu hakkında iddianame hazırlandı. Ayrıca Şeyhmuş Çelik hakkında, 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan, Şenay Çalıkoğlu hakkında ise 'Resmi belgede sahteciliğe yardım etme', Cem Türker Öztürk hakkında da, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçu istemiyle iddianame hazırlandığı ve bu dosyayla birleştirildiği ifade edildi.