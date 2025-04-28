"Yenidoğan çetesi" davası ertelendi

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Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada bazı sanık avukatlarının beyanları alındı.

Başka suçtan tutuklu olan Mustafa Kemal Zengin'in avukatı, müvekkilinin bu dosyadan tutuksuz olduğunu belirterek, tahliyesine karar verilmesini istedi.

Tutuklu sanık Gıyasettin Mert Özdemir'in avukatı Mesut Yıldırım, iddianamede yöneltilen suçlamaların salondaki sanıklara ayrı ayrı sorulduğunu ve sanıkların olayla ilgili sorumluluklarının ne olduğunun biraz da olsa netleştiğini söyledi.

Yıldırım, müvekkilinin ölümle irtibatlandırılmasının çok yanlış olduğunu savunarak, tahliyesini istedi.

Tutuklu sanık Dursun Eryılmaz'ın avukatı ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçunun işlediğine dair somut delilin bulunmadığını öne sürerek, müvekkilinin tahliyesine karar verilmesini talep etti.

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Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının beyanlarının alınmasına devam edilmek üzere duruşmayı yarın saat 10.00'a erteledi.