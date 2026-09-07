Yeniden seçildiler

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Dün Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kongrede kayıtlı delegeler oy kullandı. Seçimlerde yeniden aday gösterilen Bakırhan ve Hatimoğulları, geçerli 535 oyun tamamını alarak eş genel başkanlığa seçildi. Kongrede, Parti Meclisi (PM), Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulunun asil ve yedek üyeleri de belirlendi.

YENİ KONGRE YOLDA

Kulislerde DEM Parti’nin isminin “Demokratik Cumhuriyet Partisi” olarak değişeceği konuşulurken TBMM Başkanvekili, DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, yeni bir döneme girdiklerini belirterek, “Birkaç ay sonra yeniden bir kongreyle aslında Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz. Yeni bir inşa dönemine giriyoruz parti olarak” dedi. Parti Meclisi’nde 35 isim yeni dönemde yer almazken, Parti Meclisi üye sayısı da 82’den 80’e düşürüldü. Parti Meclisi’ndeki değişim, gelecek yılki kongrede yapılacak değişimin başlangıcı olarak görülüyor.

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TEK BİR AJANDAMIZ VAR

Kongrede konuşan Tuncer Bakırhan, “Türkiye’yi yönetmeye talibiz. Bu konuda iddialıyız. Yarından itibaren hazırlığına başlayacağımız kongre, Türkiye’yi yönetecek bir kadro ve bir perspektif kuracak. Ekonomiyi, hukuku, dış politikayı, eğitimi ve sağlığı biz düzelteceğiz. Türkiye’nin bütün meselelerini çözmeye talibiz. Tek bir ajandamız var, o da demokratik bir Türkiye’dir. Tek bir ajandamız var, o da barış ve demokratik toplumdur” dedi.

Tülay Hatimoğulları ise “Sizden bir isteğimiz var: Birbirimize ihtiyacımız var, birbirimizi yalnız bırakmayalım, bunu bilelim. Bizleri bu süreçte yalnız bırakmayın. Eleştirilerinizle, farklılıklarımızla barışın yolunu beraber yürüyelim. Silahların susması, demokrasi mücadelesini büyütmek için muazzam olanaklar açıyor” diye konuştu.