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Yeniden Refah seçime kendi adaylarıyla girecek

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#Yeniden Refah Partisi#Cengiz Zor#Aday
Yeniden Refah seçime kendi adaylarıyla girecek
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2023 07:00

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor, partisinin 81 il, 973 ilçe ve 394 beldede kendi logosu ve adayları ile yerel seçimlere gireceğini; aday adaylığı başvurusunda bulunacak 30 yaş altı gençlerden, yüzde 40 engelli vatandaşlardan ve depremzedelerden özel katkı payı alınmayacağını söyledi.

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Cengiz Zor, partisinin genel merkezinden düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunurken özetle şöyle dedi: “Bugün itibarıyla illerimize Mahalli İdareler Seçim İşleri ile ilgili genelgemizi gönderiyoruz. Üyelerimizin yarıdan fazlasının genç olduğu partimizde; 30 yaş altı gençlerimizden aday adaylığı başvurusu için özel katkı payı alınmayacaktır. Yüzde 40 ve üzeri engelli olan vatandaşlarımızdan aday adaylığı başvurusu için özel katkı payı alınmayacaktır. Deprem ve sel mağdurlarından aday adaylığı başvurusu için özel katkı payı alınmayacaktır. Şehit ve gazi yakını ve gazilerimizden aday adaylığı başvurusu için özel katkı payı alınmayacaktır. Yerel seçimlerde Milli Görüş destanını bir kez daha yazacağız.” 

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#Yeniden Refah Partisi#Cengiz Zor#Aday

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