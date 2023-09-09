Yeniden Refah seçime kendi adaylarıyla girecek

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Cengiz Zor, partisinin genel merkezinden düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunurken özetle şöyle dedi: “Bugün itibarıyla illerimize Mahalli İdareler Seçim İşleri ile ilgili genelgemizi gönderiyoruz. Üyelerimizin yarıdan fazlasının genç olduğu partimizde; 30 yaş altı gençlerimizden aday adaylığı başvurusu için özel katkı payı alınmayacaktır. Yüzde 40 ve üzeri engelli olan vatandaşlarımızdan aday adaylığı başvurusu için özel katkı payı alınmayacaktır. Deprem ve sel mağdurlarından aday adaylığı başvurusu için özel katkı payı alınmayacaktır. Şehit ve gazi yakını ve gazilerimizden aday adaylığı başvurusu için özel katkı payı alınmayacaktır. Yerel seçimlerde Milli Görüş destanını bir kez daha yazacağız.”