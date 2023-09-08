Yeniden Refah Partisi'nden yerel seçim kararı

Haberin Devamı

Yeniden Refah Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor, partisinin genel merkezinden düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

'MİLLİ GÖRÜŞ BELEDİYECİLİĞİ ZARURETTİR'

Zor, Milli Görüş'ün 1994 yılından itibaren devraldığı belediyeler ile efsane hizmetlere imza attığını belirterek, "Çarpık ve çürük betonlaşma, tıkanan ulaşım, hayat pahalılığı, çevreye duyarsızlık, kültürel çoraklık, sosyal bozulma arasında bunalım geçiren insanlarımızın, Yeniden Refah Belediyeciliğine olan ihtiyacı, zaruret ölçüsünde hayati bir meseledir. İnsan, yaşam, mekan uyumunu merkeze alan bir anlayışla halkımıza yakın, dürüst, vizyoner, çalışkan belediyecilik tarzımızı, 1994'de yönetimini devraldığımız belediyelerde göstermiştik. Bizden önce belediyecilik deyince akla; çöp, çamur, çukur, imarı problemli, çevre düzenlemesi yapılmayan yaşam alanları, trafiği kilitlenmiş yollar, alt yapısı olmayan yerleşim yerleri ve borç batağında olan belediyeler gelmekteydi. Bizler bu belediyeleri kazanınca adeta belediyecilikte devrim yaşandı. Alt yapı başta olmak üzere çevre düzenlemeleri, çöp, çamur, çukur sorunlarının giderilmesi, ulaşımda tramvay ve metroların yapılması, sosyal yaşamda huzurevleri, aşevleri ve misafirhanelerin yapılması, mahallelerde çok amaçlı salonların yapılması, belediyelerin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak küçük/orta boy işletmelerin kurulması, cenaze nakil araçlarının hizmete alınması ve taziye çadırlarının kurulması, öğrencilere burs verilmesi vb. nitelikte pek çok hizmetin insanımızla buluşturulması milletimizde aşırı bir memnuniyet oluşturmuştur" dedi.

Haberin Devamı

'MİLLİ GÖRÜŞ DESTANINI BİR KEZ DAHA YAZACAĞIZ'

Türkiye'nin 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra tekrar Yeniden Refah Partisi ile huzur, barış, adaleti ve refahı yaşayacağını kaydeden Zor, "Belediyemizin imkanlarını adil yönetim, adil paylaşım ve bölüşümle tüm insanımızın hizmetine açacağız. Tarihi ve doğal çevreyi koruyacağız. Şeffaflık ve erişilebilirliği önceleyeceğiz. Mahalle problemlerinin yerinde çözümü için mahalle toplantıları yapacağız" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Zor, yerel seçimlerde bütün il, ilçe ve mahalli idarelerde kendi adaylarını çıkartarak, kendi amblem ve logoları ile seçime gireceklerini vurgulayarak, "Bütün teşkilatlarımız seçime hazırdır. Büyükşehirler başta olmak üzere 81 il, 973 ilçe, 394 beldede Yeniden Refah Partimiz kendi logo ve adaylarıyla seçime girecektir. Bugün itibariyle illerimize Mahalli İdareler Seçim İşleri ile ilgili genelgemizi gönderiyoruz. Üyelerimizin yarıdan fazlasının genç olduğu partimizde; 30 yaş altı gençlerimizden aday adaylığı başvurusu için özel katkı payı alınmayacaktır. Yüzde 40 ve üzeri engelli olan vatandaşlarımızdan aday adaylığı başvurusu için özel katkı payı alınmayacaktır. Deprem ve sel mağdurlarından aday adaylığı başvurusu için özel katkı payı alınmayacaktır. Şehit ve gazi yakını ve gazilerimizden aday adaylığı başvurusu için özel katkı payı alınmayacaktır. Yerel seçimlerde Milli Görüş destanını bir kez daha yazacağız" diye konuştu.