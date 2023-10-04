Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan: Sivil, yerli ve milli anayasanın yapılması bizim için de olumludur

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Konya İl Başkanlığı'nın yeni binasının açılış törenine katıldı. Törende konuşan Erbakan, yapılması planlanan yeni anayasa değişikliğiyle ilgili şunları söyledi:

''Nasıl bir anayasa değişikliği düşünüldüğünü görüp incelememiz gerekiyor. Ancak biz daha önce de bu konunun gündeme geldiğini görüp söylemiştik. Bir darbe ürünü anayasa, yamalı bohça haline gelmiş. Defalarca sağından, solundan tabiri caiz ise toparlanmaya çalışılıyor. Ancak ihtiyaca karşılık vermeyen bir hale gelmiş. Düzeltelim tekrardan rötuş yapalım demek yerine, yeni baştan bir sayfa açmak ve hakkı üstün tutan, adil, ayrımcılık yapmayan, paylaşımda adaleti, yönetimde adaleti, yargıda adaleti teşhis edecek yeniden büyük Türkiye hedefine uygun, Türkiye’nin yaşanabilir bir ülke olmasına uygun sivil, yerli ve milli yeni bir anayasanın yapılması bizim için de olumludur. Bunu Yeniden Refah Partisi olarak daha önceden de dile getirdik. Tabii ki iktidarın bu konuda düşüncesi, hazırlığı, yetkili kurumlarımız uzmanlarımız tarafından incelenmesiyle son sözümüzü tabii ifade etmiş olacağız. İnşallah bu söylediğimiz çerçevede ihtiyaca cevap verecek adaleti teşhis edecek sivil bir anayasanın, Türkiye’nin ihtiyaçlarına karşılık verecek bir anayasanın ortaya konulması mümkün olursa bizde tabii ki buna seve seve destek oluruz."