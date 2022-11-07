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Yeniden Refah Partisi kongre yaptı... Fatih Erbakan tekrar başkan

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#Yeniden Refah Partisi#Fatih Erbakan#Kongre
Yeniden Refah Partisi kongre yaptı... Fatih Erbakan tekrar başkan
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2022 07:00

Yeniden Refah Partisi'nin 2'nci Olağan Kongresi, dün Ankara Spor Salonu'nda yapıldı.

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Kongreye partililerin yanı sıra, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, MHP Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım davetli olarak katıldı. 1225 delegenin tümünün oylarını alarak yeniden genel başkan seçilen Fatih Erbakan, kongre ile birlikte seçim çalışmalarının da fiilen başladığını söyleyerek, "Artık Yeniden Refah var; elhamdülillah. Hak geldi, batıl zail oldu. Su göründü, teyemmüm bozuldu. Buradan açıkça ifade ediyorum; metalleri yorulmuş, boyaları dökülmüş, artık bu millete verecek bir şeyi bulunmayan mevcut iktidarın emeklilik zamanı gelmiştir. 6 benzemezin bir araya gelmeye çalıştığı masadakilerle, iktidarda bulunan kasa başındakilerin millete verecek bir şeyi yoktur" diye konuştu.

 

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#Yeniden Refah Partisi#Fatih Erbakan#Kongre

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