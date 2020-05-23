Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Çam, kazada öldü
KAYSERİ'de, Yeniden Refah Partisi Bünyan Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Çam (19) TIR'ın çarpması sonucu hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından TIR şoförü gözaltına alındı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Bünyan ilçesi Gergeme Mahallesi'nde meydana geldi. S.A yönetimindeki TIR, yürüyerek evine giden Doğukan Çam'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Çam, çağrılan ambulansla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yeniden Refah Partisi Bünyan Gençlik Kolları Başkanı olduğu belirtilen Doğukan Çam, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Kazanın ardından TIR şoförü gözaltına alındı.
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