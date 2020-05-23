MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Çam, kazada öldü
GeriGündem Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Çam, kazada öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 23.05.2020 - 15:41,Son Güncelleme:

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Çam, kazada öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Çam, kazada öldü
Abone Olgoogle-news

KAYSERİ'de, Yeniden Refah Partisi Bünyan Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Çam (19) TIR'ın çarpması sonucu hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından TIR şoförü gözaltına alındı. 

Kaza, dün akşam saatlerinde Bünyan ilçesi Gergeme Mahallesi'nde meydana geldi. S.A yönetimindeki TIR, yürüyerek evine giden Doğukan Çam'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Çam, çağrılan ambulansla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yeniden Refah Partisi Bünyan Gençlik Kolları Başkanı olduğu belirtilen Doğukan Çam, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. 

Kazanın ardından TIR şoförü gözaltına alındı. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle