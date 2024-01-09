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Yeniden Refah Partisi 57 belediye başkan adayını daha açıkladı

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#Yeniden Refah Partisi#Yerel Seçim#YRP Adayları
Yeniden Refah Partisi 57 belediye başkan adayını daha açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2024 12:22

Yeniden Refah Partisi, 31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak 57 belediye başkan adayını daha açıkladı.

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Yeniden Refah Partisi, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için adaylarını açıklamaya devam ediyor. Partiden yapılan yazılı açıklamada, dün genel merkezde Genel Başkan Fatih Erbakan’ın katılımıyla düzenlenen aday tanıtım toplantısında, başta Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hikmet Kaplan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İzzeddin Alkan, Karaman Belediye Başkan Adayı Durdu Çelik Eliftaş olmak üzere 57 belediye başkan adayını daha açıklandı.

 

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#Yeniden Refah Partisi#Yerel Seçim#YRP Adayları

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