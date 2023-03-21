Yeniden Refah ittifaka girmedi

Haberin Devamı

Erbakan, “Son derece kapsamlı istişareler sonucunda 14 Mayıs’ta yapılacak milletvekili seçimlerine ittifaka dahil olmadan girme kararı aldık. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de partimizin cumhurbaşkanı adayı olarak YSK’ya başvurumu gerçekleştireceğim” dedi. Erbakan dün parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhur İttifakı’na katılmama kararlarını açıklarken şunları söyledi: “Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen yapıcı muhalefet anlayışıyla sadece eleştiren değil aynı zamanda somut projelerini ortaya koyan, Milli Görüş çizgisinden ödün vermeyen vakarlı duruşuyla, siyaseti ticaret olarak değil ibadet olarak yapan kadrolarıyla partimiz çok kısa süre içerisinde milletimizin teveccühüne mahzar olmuştur. Projelerimiz, kaynak paketlerimiz, somut çözüm önerilerimiz hazır. İlk 100 gün icraatlarımız hazır. Makam ve rakam için, ihale ve koltuk için değil Allah rızası için çalışan kadrolarımız hazır.”

Haberin Devamı

6284 SAYILI YASA TARTIŞMASI

AK Parti ile ittifak görüşmeleri, Yeniden Refah Partisi’nin 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un kaldırılmasını istediği iddiaları nedeniyle tartışmalara yol açmıştı.