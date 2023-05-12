Yeniden merhaba Kız Kulesi

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Kız Kulesi’ndeki restorasyon süreci, Eylül 2021’de kulenin bilim kurulunda yer alan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridün Çılı ve Yüksek Mimar Han Tümertekin’in kontrolünde başladı. 2 yıl süren restorasyon çalışmaları dün itibarıyla sona erdi. Kız Kulesi, saat 21.00’de düzenlenen lazer ve ışık gösterisiyle kapılarını yeniden ziyaretçilerine açtı.

DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLDİ

Kuleyi ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy özetle şu bilgileri verdi: “Tadilat çalışmasında en önemli yaptığımız iki çalışma var. Biri sonradan yapılan gereksiz orijinal olmayan eklentilerin kaldırılması. İkincisi binanın özgün malzemesiyle restore edilmesi. Bilim kurulumuzun hazırladığı projeler Anıtlar Kurulu’nun da onayından geçtikten sonra uygulandı. Burada iki türlü çalışma var.Biri platformun üstündeki yapıyla ilgili çalışmalar, diğeri de platformun altındaki çalışmalar. Platformun altında da ciddi bir çalışma yapıldı. Maalesef daha önceki kazık sistemi de hatalı yapılmış. Hem kısa kazıklar kullanılmış hem de sadece iki tarafı yapıldığı için zamanla dalgayla birlikte kayma meydana getirmiş. Şimdi hem dört tarafı kazıklandı. Hem de 25 metrelik kazıklarla sert zemine ulaşıldı. Bina depreme karşı güçlendirildi.

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Bakan Ersoy, eşi Pervin Ersoy ile birlikte restore edilen Kız Kulesi’ni gezdi.

2. MAHMUD DÖNEMİNE DÖNDÜ

(Cebinden çıkarttığı eski 10 TL’yi göstererek) Bu, binanın 1826 yılında II. Mahmud döneminde çekilmiş fotoğrafı, bu da 2023 yılındaki fotoğrafı. Binanın aslına uygun olarak restore edildiğini burada da görebiliyorsunuz. Aslında yakın tarihte gözlemlediğimiz görüntüsü yanlış görüntüsü idi. Orijinal olmayan her türlü eklentisi söküldü. Bakın bu 10 liraların üzerindeki görüntü hocalarımızın bize önerdiği II. Mahmud döneminin görüntüsüdür. Özgün haline getirildi.

HER AKŞAM IŞIK VE LAZER ŞOVU

Galata Kulesi ile Kız Kulesi’nin arasındaki aşk hikâyesinin senaryolandığı ışık ve lazer gösterisi her akşam tekrarlanacak. İstanbulluların Kız Kulesi’nden İstanbul’u izlemesi sağlanacak. Artık anıt müze şeklinde olacak. Mayıs sonuna kadar Kız Kulesi’ni görmek ve buraya ulaşım ücretsiz olacak.”

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KUBBEYEALTIN VARAK

- Kulenin balkon döşeme karkası üzerinde ahşap taşıyıcılarla duvar ve kubbe aslına uygun olarak yapıldı.

- Kubbe özgün malzemesi olan kurşun ile kaplanırken bakır alem ise konservasyon çalışmaları yapılarak altın varak ile kaplandı.

- Kulenin tepesine paratoner yapıldı.

- Yapının tarihi beden duvarları, paslanmaz çelikten görünmez gergilerle güçlendirildi ve kalenin özgün duvarları ortaya çıkarıldı.

- Ziyaretçilerin gezebileceği, merdivenlerden kuleye çıkabileceği alanlar oluşturuldu.

- Yapı çevresi, betonarme destek kirişleri ve donatılı saha betonarme döşemesiyle ve ankre kazıklardan destek alarak güçlendirildi.

- Temiz su ve enerji hatları yenilendi.