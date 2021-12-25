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Yeniden merhaba Kalanda

#Kalanda Yürüyüşü#Noel#Rum
Yeniden merhaba Kalanda

Rum cemaatinin pandemi nedeniyle iki yıldır ara verilen geleneksel Noel kutlaması Kalanda Yürüyüşü, bu yıl müzik ve danslar eşliğinde yapıldı.

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Özel Rum Zoğrafyon Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve mezunları ellerinde Noel süsleri ile Beyoğlu’nun sokaklarında yürüdü, şarkılar eşliğinde vatandaşlara çörek dağıttı. Grubun başındaki Noel baba ise çocuklara hediyeler verdi.

Yeniden merhaba Kalanda

Grup danslar ederek Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi bahçesine kadar yürüdü. Burada Neol duaları edildi. Özel Rum Zoğrafyon Lisesi Müdür Baş Yardımcısı Özcan Şabudak, “Her yıl geleneksel olarak yaptığımız bir etkinlik. Neol nedeniyle lisemizin öğrencileri ve aileleri katılıyor. Dışarıdan da katılanlar oluyor. Geçtiğimiz yıllar pandemi nedeniyle yapamamıştık. Öğrenciler kilisedeki etkinliklerin ardından hastane ve huzurevine gidecek, oradakileri ziyaret edecek” dedi.

Yeniden merhaba Kalanda

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#Kalanda Yürüyüşü#Noel#Rum

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