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Yeniden merhaba Beyoğlu Sineması

Güncelleme Tarihi:

#Beyoğlu Sineması#İstiklal Caddesi#İbb
Yeniden merhaba Beyoğlu Sineması
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2023 07:00

Kapanma riskiyle karşı karşıya kalınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin işletmesini devraldığı İstiklal Caddesi’nin sembollerinden Beyoğlu Sineması baştan aşağı yenilendi.

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Beyoğlu Sineması, Rıza Sönmez’in moderatörlüğünde Türkan Şoray, Ediz Hun, Atilla Dorsay, Süleyman Saim Tekcan ve Güven Kıraç’ın katılımıyla gerçekleşecek söyleşinin ardından, yönetmen Metin Erksan’ın “Sevmek Zamanı” filmiyle bugün yeniden perdelerini açacak.
Halep Pasajı’nın içindeki sinema, dijital dünyanın hayatımıza iyice girmesiyle 2017 yılında zor günler yaşamaya başlamıştı. Kapanma aşamasındayken İBB Miras ekiplerince restore edilen Beyoğlu Sineması, sinema salonları, kafesi ve farklı etkinliklere ev sahipliği yapması planlanan fuayesiyle yeniden kültürel buluşmaların adresi olmaya aday.

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#Beyoğlu Sineması#İstiklal Caddesi#İbb

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