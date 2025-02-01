×
GÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2025 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEM DÜNYA BÄ°GPARA SPOR ARENA KELEBEK YAÅžAM YAZARLAR RESMÄ° Ä°LANLAR SON DAKÄ°KA
HABERLERGündem Haberleri

Yeniden ifade verecekler

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Fatih Terim#Seçil Erzan#Arda Turan
Yeniden ifade verecekler
Ã–zge EÄžRÄ°KAR
OluÅŸturulma Tarihi: Åžubat 01, 2025 07:00

Ã–ZEL fon adÄ± altÄ±nda aralarÄ±na Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre BelÃ¶zoÄŸlu gibi isimlerin de bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da kiÅŸiyi dolandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla tutuklu yargÄ±lanan banka mÃ¼dÃ¼rÃ¼ SeÃ§il Erzan davasÄ±nda Ä°stanbul 41. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi ara kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.Â

Haberin DevamÄ±

Kararda, sanÄ±k SeÃ§il Erzanâ€™Ä±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar verildi.

ZORLA GETÄ°RÄ°LME KARARI

SanÄ±klar genel mÃ¼dÃ¼r Hakan AteÅŸ ile yardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet AydoÄŸduâ€™nun zorla getirilerek savunmalarÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ± iÃ§in yazÄ± yazÄ±lmasÄ±na karar veren mahkeme, Fatih Terim, SelÃ§uk Ä°nan, CÃ¼neyt Demir, Ä°brahim KocabaldÄ±r ve Ã–mer Kahramanâ€™Ä±n birleÅŸen dosya kapsamÄ±nda ifadelerinin alÄ±nmasÄ±na hÃ¼kmetti. AralarÄ±nda Arda Turan, Buse Terim, Emre BelÃ¶zoÄŸlu, Muslera ve Volkan BahÃ§ekapÄ±lÄ±â€™nÄ±n da bulunduÄŸu 20 kiÅŸinin ifadelerinin alÄ±nmasÄ± iÃ§in duruÅŸma salonunda hazÄ±r edilmesine hÃ¼kmeden mahkeme, mÃ¼ÅŸteki sanÄ±k SÃ¼leyman Aslanâ€™Ä±n savunmasÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ± iÃ§in yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na karar vererek duruÅŸmayÄ± 21 Nisanâ€™a erteledi. Â Â Â Â Â Â Â 

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Fatih Terim#Seçil Erzan#Arda Turan

BAKMADAN GEÇME!