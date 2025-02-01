Yeniden ifade verecekler

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Kararda, sanÄ±k SeÃ§il Erzanâ€™Ä±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar verildi.

ZORLA GETÄ°RÄ°LME KARARI

SanÄ±klar genel mÃ¼dÃ¼r Hakan AteÅŸ ile yardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet AydoÄŸduâ€™nun zorla getirilerek savunmalarÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ± iÃ§in yazÄ± yazÄ±lmasÄ±na karar veren mahkeme, Fatih Terim, SelÃ§uk Ä°nan, CÃ¼neyt Demir, Ä°brahim KocabaldÄ±r ve Ã–mer Kahramanâ€™Ä±n birleÅŸen dosya kapsamÄ±nda ifadelerinin alÄ±nmasÄ±na hÃ¼kmetti. AralarÄ±nda Arda Turan, Buse Terim, Emre BelÃ¶zoÄŸlu, Muslera ve Volkan BahÃ§ekapÄ±lÄ±â€™nÄ±n da bulunduÄŸu 20 kiÅŸinin ifadelerinin alÄ±nmasÄ± iÃ§in duruÅŸma salonunda hazÄ±r edilmesine hÃ¼kmeden mahkeme, mÃ¼ÅŸteki sanÄ±k SÃ¼leyman Aslanâ€™Ä±n savunmasÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ± iÃ§in yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na karar vererek duruÅŸmayÄ± 21 Nisanâ€™a erteledi. Â Â Â Â Â Â Â