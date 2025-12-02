Yeniden hâkim karşısına çıktı... Savcı 6 yıl hapis cezası istedi

Haberin Devamı

Sürücüsüz kalan motosiklet savrularak yayaların arasına girerek kaldırımda bulunan M.K. ile İ.E.Ü.’ye çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Y.S.Ö. ve Batın Barlasçeki ile M.K. ve İ.E.Ü. yaralandı. Kafasını beton dubaya çarpan Batın Barlasçeki, hayatını kaybetti.

4 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Hakkında ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilen Fatma Zehra Kınık Demir, geçen mayıs ayında, Anadolu 8’inci Ağır Ceza Mahkemesince 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İtiraz üzerine dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne (BAM) gönderildi.

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19’uncu Ceza Dairesi, kararında, olayda yaralanan İ.E.Ü., M.K. ve Y.S.Ö.’nün şikâyetinden vazgeçtiği gerekçesiyle sanık Fatma Zehra Kınık Demir’e yerel mahkemece verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasının bozulmasına hükmetti.

‘MOTOSİKLET SÜRATLİYDİ’

Bozma kararının ardından dava Anadolu 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görüldü. Tutuksuz sanık Fatma Zehra Kınık Demir, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, “Tüm kontrollerimi yaptıktan sonra minibüsün bana yol vermesi ile kontrollü şekilde yola çıktım. Yolun ortasında süratli şekilde motosikletin hızlı gelmesiyle çarptım. Kaza bu şekilde gerçekleşti” dedi.

Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Zafer Küçük, kazada yaralanan müştekilerden M. K. ve müşteki-sanık Y.S.Ö.’nün şikâyetinden vazgeçtiğini belirterek, sanık Fatma Zehra Kınık Demir’in ‘taksirle bir kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarının son savunmalarını hazırlaması için süre verdi. Duruşma karar için 18 Aralık’a ertelendi.