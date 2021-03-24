Yeniden genel başkan seçilen Erdoğan'a tebrik mesajları

BAHÇELİ'DEN TEBRİK TELEFONU

MHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Genel Başkanı'mız, Sayın Cumhurbaşkanı'nı telefonla arayarak kongrede yeniden seçilmesi nedeniyle tebriklerini ve hayırlı olsun dileklerini iletti." ifadelerine yer verildi.

BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla kutladı.

BBP'den yapılan yazılı açıklamada, Destici'nin Erdoğan'ı telefonla arayarak, genel başkanlığının şahsına, ailesine, AK Parti camiasına, ülke ve millete hayırlı olmasını temenni ettiği belirtildi.

DSP GENEL BAŞKANI AKSAKAL

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı partisinin genel başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla kutladı.

DSP'den yapılan yazılı açıklamada, Aksakal'ın, Erdoğan'ı telefonla arayarak, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla tebrik ettiği belirtildi.

ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI ÇELEBİ

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 7'nci Olağan Büyük Kongre'de yeniden genel başkan seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Alınan bilgiye göre, Çelebi, Erdoğan'ı telefonla arayarak, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

KKTC CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak AK Parti’nin 7. Olağan Büyük Kongresinde Genel Başkanlığa yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

SAADET PARTİLİ OĞUZHAN ASİLTÜRK



Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak AK Parti’nin 7. Olağan Büyük Kongresinde Genel Başkanlığa yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

AZINLIK CEMAATİ TEMSİLCİLERİ



Azınlık cemaati temsilcileri, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı partisinin genel başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla kutladı.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva ve İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin'in Erdoğan'ı telefonla arayarak, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa yeniden seçilmesi dolayısıyla kutladığı belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığı'na yeniden seçilmesi nedeniyle gelen tebrik telefonlarını kabul etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva ve İstanbul- Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

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