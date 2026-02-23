Yeniden düzenlendi... LGS’de pansiyon kriteri

Haberin Devamı

Erzurum’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu yıl düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda pansiyonlu okullarla ilgili yeni bir düzenleme yapılacağını dile getirdi. LGS sonuçlarına göre sınavla öğrenci alan okulların tamamında kontenjanlar ‘pansiyonlu’ ve ‘pansiyonsuz’ olarak ikiye ayrılacak. Yapılacak bu yeni düzenlemeyle yurtlarda kapasite aşımının engellenmesi hedefleniyor. Bakan Yusuf Tekin şu bilgileri verdi:

İSTANBUL ERKEK LİSESİ ÖRNEĞİ

“Pansiyonlu okullarla ilgili İstanbul Erkek Lisesi örneğinden yola çıkabiliriz. Bu yurt 180 kişilik ancak yaklaşık 300 öğrenci kalıyor. Valilik bir şekilde herkesi yurda alma yolunu seçmiş. Ancak bizim her öğrenciye konaklama hizmeti sunma imkânımız yok. Eğer yurt yapabileceğimiz yer varsa bunu sağlıyoruz. Ancak İstanbul Erkek Lisesi’nin bulunduğu konumda yurt yapılabilecek bir yer yok. Öğrenciler daha uzak mesafedeki başka yurtlarda konaklamak zorunda kalıyor ve bundan şikâyet ediyor. Ayrıca yurdun maksimum kapasitesi aşıldığı için çocukların ders çalışabilecekleri bir alan da bulamıyor. O nedenle bu tür okulların kontenjan yapısını pansiyonlu ve pansiyonsuz şeklinde ayırmayı planlıyoruz. Örneğin İstanbul Erkek Lisesi’ne LGS ile 120 öğrenci alınacak. Bunun 60’ı konaklayan, 60’ı da konaklamayan öğrenci olacak. Bu 60 öğrenci LGS’de kendi içinde yarışacak. Yeni düzenlemeyle ilgili detaylar bu yıl yapılacak LGS kitapçığında yer alacak.

SORU ÖRNEKLERİ MEBİ’DE YAYIMDA

Yeni müfredat kapsamında LGS’ye yönelik yeni nesil sorular hazırlanıyor. Bu soru örnekleri Millî Eğitim Bakanlığı Bireysel Öğrenme Platformu’nda (MEBİ) yayımlanmaya başladı. Ayrıca şu an halihazırda öğrencilerimiz yeni müfredat kapsamındaki soruları zaten her derste hem temel eğitimde hem ortaöğretimde görüyor. Bunun dışında da soru örnekleri MEBİ’de ve Eğitim Bilişim Ağı’nda (EBA) var. Öğrencilerimiz rahat olsun. Bakanlık olarak onları her yönden destekleyeceğiz ve sınava hazırlık paketlerimizi MEBİ üzerinden sunacağız.”

NÜFUS ARTIŞ HIZINA GÖRE STRATEJİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ilkokul çağındaki çocuk sayısının 5 yılda 900 bin azalması bekleniyor. Bakan Tekin, yaşlanan nüfusa yönelik Bakanlığın izlediği yolları şöyle anlattı: “Yapay zekâ destekli Bakanlık yönetim sistemi kurduk. Şu an okul müdürlerimiz, okullarıyla ilgili bilgileri buraya giriyor. Bu sistem, okullardaki anomaliler hakkında bizi uyarıyor. Bunun en önemli bileşenlerinden bir tanesi de TÜİK Türkiye göstergeleri. Oradan 2025, 2030, 2035 ve 2040 yılı nüfus projeksiyonlarını alıyoruz. Böylece örneğin bir ilde 10 yıl sonra bir ilkokul ya da ortaokul ihtiyacı olacak mı ya da ilgili okulda öğrenci olacak mı istatistiksel olarak bunu görebiliyoruz. Sistem, yatırım ve insan kaynağı planlamamızı yaparken bu anlamda bize yol gösteriyor.”

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER YENİLENMELİ

Bakan Tekin, İstanbul Erkek Lisesi’nde Alman programının uygulaması ile ilgili hukuki bir boşluk olduğunu dile getirerek, “İkili anlaşmada böyle bir hüküm olmamasına rağmen program uygulanıyor. Bu uluslararası sözleşmelerin aradan geçen bu 30-40 yıllık periyot içinde yenilenmesi gerekiyor. Almanya ve Fransa ile yaptığımız anlaşmalar 1950’li ve 1960’lı yıllardan kalmış. Bu nedenle yeni konjonktüre göre, diploma denkliğinden eğitim öğretim programlarına kadar her şeyi yeniden masaya yatıralım istiyoruz. Almanya ile yürüttüğümüz ilişki bir noktaya vardı. Fransa’yla ilgili de süreç benzer şekilde devam ediyor” dedi.

ÖĞRETMEN ADAYLARI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Akademisi’nde eğitime başlayacak öğretmenlerle ilgili şöyle konuştu: “Öğretmenlerin atamalarını Akademi’deki eğitimleri biter bitmez yapacağız. Her yıl atama olacak. Akademi’deki eğitim sırasında konaklama imkânı olmayan öğretmenler, öğretmenevleri ve uygulama otellerinden faydalanabilecek. Ayrıca akademiler branş bazında uzmanlaşacak. Örneğin Erzurum’daki Akademi’de sınıf öğretmenliği alanı, İstanbul Haydarpaşa’daki ise mesleki ve teknik eğitimde öne çıkacak.” Öte yandan Bakan Tekin, Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmeler çerçevesinde öğretmenlerin ek ders ücretlerine zam yapılmasının gündemde olduğunu dile getirdi.