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Oğlu ve eşi sekizinci katta odaya alınınca Şakiroğulları beklemek için aşağıya indi. Depremden 1 saat önce eşine, “Getireyim mi biberonu?” diye mesaj attı. Eşi “Yok” diye yanıtlayınca, “Cebime koydum, istediğin zaman getiririm” dedi. Süt götürecekti oğluna ama bu mesaj onun eşiyle son konuşması oldu.

Depremle hastane ikiye ayrıldı, ön bölümü birkaç kat çöktü. İkinci çocuğuna hamile olan anne Şakiroğulları ve bebek Yusuf Aziz, sağ salim çıkarıldı. Mehmet Ali enkazın altında kalmıştı. Babası ve kardeşleri belki bir ses duyulur ümidiyle günlerce enkazın başında bekledi.

BABASINA ÇOK DÜŞKÜN

Mehmet Ali Şakiroğulları babası Mehmet Boyraz’a öyle bağlı ve düşkünmüş ki babasının lakabı olan ‘Şakir Baba’yı kendine soyadı olarak alıp; Mehmet Ali Şakiroğulları olmuş.

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Baba Mehmet Boyraz, “Ben çocuklarımla arkadaş gibiyim. Babaları gibi değilim. Mehmet Ali bana çok düşkündür” diyor.

Hem baba Boyraz hem de kardeşi Mustafa Boyraz enkazın başında 12 gün beklediklerini söyleyerek, “Mehmet Ali’nin telefonu çalıyordu. Israr etsek de telefonu çalıyor desek de kimseye ulaşamadık, inandıramadık” dedi.

Mustafa Boyraz, “O hastane defalarca tarandı. Köpekle de arandı. Ses dinlendi ama ‘Burada bir canlıya dair emare yoktur’ dendi. Buna rağmen oradan 2 kişi çıktı. Titizlikle bakılsın. Eğer öyle bakılmasaydı, ona aldanılmış olsaydı şu anda kardeşim de, içeriden çıkarılan Mustafa Avcı da ölmüş olacaktı” diye konuştu.

Gizem Coşkunarda, Murat Şaka Hatay'dan bildiriyor

Baba Mehmet Boyraz’ın sevinci gözlerinden okunuyordu.

“Ailece yeniden doğduk biz bugün” diyen baba Boyraz, Hatay Vali Yardımcısı’na binlerce kez teşekkür ediyor. “Onun sayesinde makas geldi” diyor.

Mehmet Boyraz son gece yaşananları şöyle anlatıyor: “Enkaz çalışması yapılıyordu. Yolda oğlum bana ‘Baba nasıl hissediyorsun’ diye sordu. Ben de “Allah’tan ümit kesilmez” dedim ama korkuyordum. Annesine her sorduğumda “O benim oğlumsa bir köşede oturuyor şimdi. İçim rahat” diyordu. Anne yüreği hisseder.”

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‘SEVİNCİMİ ANLATAMAM’

Mustafa Boyraz abisinin bulunduğunu duyunca önce sevinememiş ve nefesini tutarak “Sağ mı?” diye sormuş. “Sağ” cevabını alınca da çığlık atmış köy yerinde: “Sevincimi size anlatamam. Bir bağırmışım, köyde herkes başıma toplanmış.”

Mehmet Ali Şakiroğlu’nun durumu gayet iyi. Babasına idrarını içtiğini, yerde bulduğu bazı çer-çöpü yiyerek hayatta kaldığını ve Mustafa Avcı’yla arkadaş olduğunu anlatmış ancak halüsinasyon da görmüş çok kez.

Mustafa Boyraz “Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın” diyor ve ekliyor: “Ailece bir daha doğmuş olduk. Hepimiz tekrar dünyaya geldik.”