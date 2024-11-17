Yeniden dersbaşı

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 11 Kasım’da başladı. Hafta sonlarının da eklenmesiyle 9 gün süren ara tatil bugün sona eriyor. Yarın okullarda çalacak ilk ders zili ile birlikte yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen yeniden okullarında, sınıflarında olacak ve 20 Ocak’ta başlayacak yarıyıl tatiline kadar eğitim öğretime devam edecek.

TATİLDE DE ÖĞRENDİLER

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ara tatilde de öğrenme süreçlerinin devam etmesine destek olmak adına ‘Arada 1 Tatil Dergisi’ hazırlandı. Dijital dergide, Eğitim Bilişim Ağı’nda yer alan içeriklere yönlendirmeler yapılarak dijital oyun bağlantılarına yer verildi.

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2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

- Birinci dönem sonu: 17 Ocak 2025

- Yarıyıl tatili:

20 Ocak 2025

- İkinci dönem başlangıcı: 3 Şubat 2025

- İkinci dönem ara tatili: 31 Mart - 4 Nisan 2025

- Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav: 15 Haziran 2025

- İkinci dönem sonu:

20 Haziran 2025

- Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS): 21-22 Haziran 2025