Yeniden açılan Singeç Köprüsü’yle Murat Nehri’nden geçiş hızlandı

Yeniden açılan Singeç Köprüsü’yle Murat Nehri’nden geçiş hızlandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2025 07:00

1937’de yapılan ve Atatürk’ün son mimari eseri olan Singeç Köprüsü, 89 yıl sonra yeniden ve modern bir köprü olarak açıldı. Açılışta Bakan Uraloğlu, “Köprüyle Murat Nehri geçiş süresini 4’te 1’e düşürdük ve yolu 6 kilometre kısalttık” dedi.

İlk açılışını 1937’de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı Tunceli’deki Singeç Köprüsü, tamamen yenilenip modern bir hale getirilerek dün yeniden açıldı. Açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ile yöneticiler ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Bakan Uraloğlu, kentte dev yatırımların hayata geçirildiğini ifade ederek özetle şunları söyledi:

Yeniden açılan Singeç Köprüsü’yle Murat Nehri’nden geçiş hızlandı

TUNCELİ TURİZM CENNETİ OLDU

 “Tunceli, el değmemiş doğası, Munzur ve Pülümür çaylarının hayat verdiği vadileri, Keban Baraj Gölü’nün büyüleyici maviliği ve dağlarının görkemiyle adeta bir doğa ve kültür hazinesi. Bugün  terörün gölgesinin kalkmasıyla Tunceli, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan bir turizm cennetine dönüştü. Son 23 yılda Tunceli’nin ulaşım ve haberleşme altyapısına 19 milyar 494 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 2 kilometreden 48 kilometreye çıkardık. Murat Nehri geçişini, 472 metre uzunluğundaki Singeç Köprüsü’yle sağladık. Singeç Köprüsü, 1974’te Keban Baraj Gölü suları altında kalmış ve ulaşım 1968’de inşa edilen ikinci Singeç Köprüsü ile sağlanmıştı. Şimdi ise üçüncü Singeç Köprüsü ve varyant projesi ile Murat Nehri geçişindeki ulaşım standardını yükselttik, geçiş süresini 4’te 1’e düşürdük ve yolu 6 kilometre kısalttık. Projeyle Pertek, Hozat, Ovacık ve Çemişgezek ilçeleri arasındaki trafik güvenliğini ve seyahat konforunu artırdık. Güzergâhtaki 50 dakikalık seyahat süresini 25 dakikaya indirdik.”

Yeniden açılan Singeç Köprüsü’yle Murat Nehri’nden geçiş hızlandı

