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Yenibosna'daki Bahtiyar Akçay’ın korkunç ölümünde ağlayarak savunma yaptı: Akıl sağlığım yerinde. Ancak psikolojim iyi değil

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#İSTANBUL#Yenibosna#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2023 16:37

İstanbul Yenibosna'da 2021 yılında tabanca ile 6 el ateş edilerek öldürüldükten sonra, cesedi halı fabrikasındaki kuyuya atılan ve üzeri de betonla kapatılan Bahtiyar Akçay'ın (51) cinayet davasına devam edildi. Tutuklu sanık Nadir Ün’ün cezai ehliyeti tam çıktı. Nadir Ün ağlayarak yaptığı savunmasında, "Benim akıl sağlığım yerinde. Ancak psikolojim iyi değil. Pandemi sürecinde de yeterli sağlık desteği alamadım. Maktulün olay esnasında hakareti nedeniyle anlık öfke patlaması yaşadım" diye konuştu.

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Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Nadir Ün ve avukatı katıldı.Mahkeme başkanı duruşmada Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu’nun hazırlamış olduğu rapora göre Nadir Ün’ün cezai ehliyetinin tam olduğunu belirtti.

"OLAY ANLIK ÖFKE PATLAMASI NEDENİYLE YAŞANDI"

Nadir Ün savunmasında, "Ben pandemi sebebiyle ilaçlarımı yazdırıp alamadım. Benim akıl sağlığım yerindedir ancak 12 Eylül döneminde bana işkence ve edep dışı davranışlarda bulunulduğundan psikolojim iyi değildir. Pandemi sürecinde de yeterli sağlık desteği alamadım. Maktulün olay esnasında hakareti nedeniyle anlık öfke patlaması nedeniyle yaşanan bir olaydır" dedi. Sanık Ün’ün savunması yaptığı sırada ağladığı da görüldü. Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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İDDİANAMEDEN

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamede maktul Akçay’ın HTS kayıtları incelendiğinde halı fabrikasına giriş yaptığı ancak çıkış kaydına rastlanılmadığı bilgisine yer verildi.

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Bunun üzerine şüphe üzerine fabrikada yapılan arama çalışmalarında kümes içerisindeki kuyuya ait beton kapaklar kırılarak açıldığı, kapağın hemen altında genişçe atık su kuyusu olduğu, suyun yüzeyinde, kapağın altında kalacak şekilde beyaz renkli naylon çuval içerisinde maktul Bahtiyar Akçay’ın cesedine ulaşıldığı belirtildi.

Yenibosnadaki Bahtiyar Akçay’ın korkunç ölümünde ağlayarak savunma yaptı: Akıl sağlığım yerinde. Ancak psikolojim iyi değil

Sanık Nadir Ün’ün ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapsini istedi. Diğer sanık için de 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.(DHA)

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#İSTANBUL#Yenibosna#Cinayet

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