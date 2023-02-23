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Yenibiris afet bölgelerinde istihdam için seferberlik başlattı

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#Yenibiris#Afet Bölgeleri#Kahramanmaraş Depremi
Yenibiris afet bölgelerinde istihdam için seferberlik başlattı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 22:41

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yenibiris.com depremin yaralarını sarmak için 11 ilde '100 bin istihdam' sloganıyla seferberlik başlattı.

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Depremin ardından çalışma başlatan yenibiris.com mobil istihdam TIR'ı oluşturarak Gaziantep’in Nurdağı ilçesine konuşlandırıldı. Depremzedeler, istihdam TIR'ına meslekleri, yapabilecekleri işleri ve gidebilecekleri şehirleri belirterek kayıt yaptırdı. İstenilen bilgilerin temin edilmesi ile bulunduğu bölgede ya da taşınmak istediği bölgelerde işverenlerle çalışmak isteyenleri buluşturmayı amaçladıklarını dile getiren yenibiris.com Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Özmen, afet yaşanan illerde istihdam oluşturarak 11 kentin yeniden ayağa kalkmasında yardımcı olmak istediklerini söyledi. Özmen, en önemli hususun deprem bölgesinde iş ihtiyacı olan insanlarla birebir iletişim kurabilmek olduklarını dile getirerek, "Bu yüzden öncelikli olarak Nurdağı'na gelip sahada insanlarla beraber neler yapabiliriz, halkın ihtiyacı nedir, yetkinlikleri nelerdir, buraya gelecek olan işverenler ilan yayımladıkları zaman buradan kaç kişiyi ne şekilde yönlendirebiliriz, bunları araştırmak istedik" dedi.

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Yenibiris afet bölgelerinde istihdam için seferberlik başlattı

‘TÜRKİYE’DEKİ BİRÇOK FİRMA İSTİHDAM İÇİN İLETİŞİME GEÇTİ’

Özmen, deprem bölgeleri için Türkiye’nin birçok ilinden firmaların istihdam için kendileri ile iletişime geçtiğini söyledi. yenibiris.com kanalı ile deprem felaketinin yaralarını sarmayı amaçladıklarını ve sadece deprem bölgelerinde değil başka illere taşınmak isteyen depremzedelere de istihdam imkanı sağlamayı amaçladıklarını kaydeden Özmen, şunları söyledi:

"Biz ekip olarak aslında afetin ilk gününden beri buradayız. Depremzede kardeşlerimize ne yapabiliriz onlara nasıl destek sağlayabiliriz diye çalışıyoruz. Bu doğrultuda ilk etapta bulunduğumuz yerden çıkıp deprem bölgelerine gelerek buradaki ihtiyacı bire bir gözlemledik. Mobil TIR'ımızla geldik Gaziantep’e. İlerleyen günlerde TIR'ımızı diğer deprem bölgelerine de yönlendirmiş olacağız. TIR'ımız gittikten sonra da her deprem bölgemizde mobil şubelerimizi aktif olarak tutuyor olacağız. Afetzede vatandaşlarımız burada bize gelerek bilgilerini paylaşıyor. Bizde onlara şu süreçte ne iş ayarlayabiliriz onun araştırmasını yapıyoruz. Bundan sonraki dönemde nerede yaşamak istiyorlar, deprem bölgesinde mi yoksa başka bir ilde mi? Bizler de bu bilgiler kapsamında depremzede kardeşlerimizi işverenlerle buluşturuyoruz. Bölgeye gelen büyük firmalarla yaptığımız bir takım iş ortaklıklarımız var. Buralara destek olmak isteyen çok büyük firmalarımız var diğer illerden gelen. Bu kapsamda istihdam sağlayabilmek için ve bir nebze de olsa depremzedelerimize fayda sağlayabilmek için buradayız. Çok fazla talep var. Afet bölgelerinde hem çadırlardaki vatandaşlarımıza hem de konteynerdeki vatandaşlarımıza uğruyoruz. Bütün büyük firmalarımıza da duyarlılık çağrısında bulunuyoruz, el ele verip depremzede kardeşlerimizin yaralarını saracağız.” 

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Yenibiris afet bölgelerinde istihdam için seferberlik başlattı

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#Yenibiris#Afet Bölgeleri#Kahramanmaraş Depremi

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