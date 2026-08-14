×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yeni Zelanda'dan Sivas'a geldiler, Müslüman oldular: 'Çok etkilendiler ve İslam dinini merak ettiler'

Güncelleme Tarihi:

#Sivas#Yeni Zelanda#Müslümanlık
Yeni Zelandadan Sivasa geldiler, Müslüman oldular: Çok etkilendiler ve İslam dinini merak ettiler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2026 16:20

Sivas'ta Yeni Zelandalı bisikletli 5 turist genç, misafir oldukları köydeki samimiyet ve yakınlıktan etkilenerek Müslüman oldu. Köy muhtarı Sebahattin Kaya "Bizim misafirperverliğimizden çok etkilendiler ve Müslüman olmak istediklerini dile getirdiler." dedi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Sivas merkeze bağlı Tatlıcak köyüne bisikletleriyle gelen 5 Yeni Zelandalı genç turist, köy sakinlerinin kendilerine gösterdiği misafirperverlikten etkilenerek İslam'ı seçti. Bisikletleriyle Türkiye'yi gezen turistler, Tatlıcak köyüne geldiklerinde köylüler tarafından misafir edildi.

Yeni Zelandadan Sivasa geldiler, Müslüman oldular: Çok etkilendiler ve İslam dinini merak ettiler

Yemek ikram edilen ve ihtiyaçları karşılanan gençler, kendilerine gösterilen ilgiden ve Türk misafirperverliğinden etkilendi.

Yaşananların ardından İslam dinini merak ettiklerini ve Müslüman olmak istediklerini dile getiren 5 arkadaş köy imamıyla birlikte camide bir araya geldi. İmam tarafından İslam dini ve Müslümanlık hakkında bilgiler verildi. Gerçekleştirilen sohbetin ardından 5 Yeni Zelandalı, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

Yeni Zelandadan Sivasa geldiler, Müslüman oldular: Çok etkilendiler ve İslam dinini merak ettiler
"MİSAFİRPERVERLİĞİMİZDEN ÇOK ETKİLENDİLER"

Haberin Devamı

Turistlere ikramlarda bulunduklarını ifade ededen Köy muhtarı Sebahattin Kaya, "Bu 5 arkadaşlar Yeni Zelanda'dan gelmişler. Buradan geçerken de bizim köyümüze geldiler, misafirperverliğimizi gördüler. Kendilerini buyur ettik, yemek ikram ettik. Onlar söylemeden ne ihtiyaçları varsa karşılamaya çalıştık.

Bisikletle geziyorlardı, karınlarını doyurduk. Bizim misafirperverliğimizden çok etkilendiler ve Müslüman olmak istediklerini dile getirdiler. Bunun üzerine biz de cami imamımızla birlikte camide toplandık. İmamımız bu 5 arkadaşımıza İslam'ı anlattı, dinimiz hakkında bilgiler verdi. Anlatılanlardan memnun kaldılar ve imamımızın rehberliğinde kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldular. Birkaç saat sonra köyümüzden ayrıldılar ve bizlere teşekkür ettiler. Bu beş arkadaşımızın İslam'la şereflenmesine vesile olduğumuz için bizler de çok memnun kaldık" dedi.

Yeni Zelandadan Sivasa geldiler, Müslüman oldular: Çok etkilendiler ve İslam dinini merak ettiler

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sivas#Yeni Zelanda#Müslümanlık

BAKMADAN GEÇME!