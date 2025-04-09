Yeni yöntem tedavide çığır açacak... Meme kanserine akıllı bomba

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AMERİKALI biliminsanları agresif seyreden meme kanseri türlerine karşı, ışığa duyarlı kimyasal bileşiklerin kullanıldığı fotodinamik terapi yöntemiyle kanser hücrelerinin etkili bir şekilde yok edilmesini sağlayan tedavi geliştirdi. Michigan State Üniversitesi’nden biliminsanları Sophia Lunt ve Richard Lunt’un öncülüğünde geliştirilen ve ‘akıllı bomba’ olarak tanımlanan yeni yöntemde, “siyanin-karboran tuzları” adı verilen bileşikler kullanılıyor. Bu bileşiklerin, fareler üzerinde yapılan deneylerde metastatik meme kanseri hücrelerini hedef alarak yok ettiği ve minimum yan etkiyle çalıştığı bildirildi. Dr. Sophia Lunt, “Yenilikçi siyanin-karboran tuzlarımız, agresif meme kanseri hastaları için daha az yan etkiye sahip hedefe yönelik bir tedavi seçeneği sunuyor. Bu araştırmanın daha güvenli ve etkili tedavi yöntemlerinin önünü açacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı. Fotodinamik terapi sürecinde, ışığa duyarlı bileşikler vücuda veriliyor ve bu maddeler doğrudan kanser hücrelerinde birikiyor. Ardından vücuda uygulanan yakın kızılötesi ışık sayesinde bu bileşikler aktive edilerek kanser hücreleri yok ediliyor. Bu işlem sırasında sağlıklı hücreler zarar görmüyor.

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Biliminsanları, geliştirilen yöntemin sadece meme kanseriyle sınırlı kalmayıp, diğer kanser türlerinin tedavisinde de umut vadettiğini söyledi.

GENİŞ KAPSAMLI TEDAVİ

Projenin ortak yürütücülerinden Prof. Richard Lunt ise, bu tür çok disiplinli işbirliklerinin kanser gibi karmaşık problemlerin çözümünde kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Lundt, “Kanser biyolojisi, kimya ve malzeme biliminin birleşimiyle böylesi yenilikçi çözümler mümkün hale geliyor” dedi. Araştırmacılar, yeni geliştirilen bu yöntemin ilerleyen süreçte diğer kanser türleri üzerinde de test edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.