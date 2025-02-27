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Yeni Yol’dan transfer tepkisi

Güncelleme Tarihi:

#Gelecek Partisi#Ahmet Davutoğlu#AK Parti
Yeni Yol’dan transfer tepkisi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 07:00

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeni Yol Partisi’nin ortak grup toplantısında partisinden ayrılıp AK Parti‘ye geçen milletvekillerine tepki gösterdi.

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Davutoğlu özetle şunları söyledi:

“Türkiye’de siyaset ahlaki çölleşmeye uğruyor. İktidar sadece sayısal çoğunluk sağlamak adına ilkeleri, ahlakı ve liyakati gözardı ediyor. Bir yekûn içinde yazılmayı içlerine sindirenler sizin olsun. Bize ‘durun kalabalıklar’ diyecek, Elif gibi dik ve omurgalı siyasetçiler yeter. Biz asla size benzemeyeceğiz. Bana şahsi bir mesajın da iletildiğinin farkındayım. ‘Biz en iddialı karşıtlarımızı bile hizaya sokarız’ mesajıyla beni yıldıracağınızı sanıyorsunuz. Beni tanımamışsınız; yılmadım, yılmıyorum, yılmayacağım. Küçük menfaatler için bizi yalnız bırakanlar utansın.” Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da “AK Parti yönetimine kimlerin gelip gittiğinin, AK Parti’ye kimlerin transfer edilip edilmediğinin yeni Kabine’de kimin bakan olup olmayacağının hiçbir önemi yok” dedi.

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#Gelecek Partisi#Ahmet Davutoğlu#AK Parti

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