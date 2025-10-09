×
Gündem Haberleri

Yeni Yol’dan fotoğraf yanıtı

Güncelleme Tarihi:

Yeni Yol’dan fotoğraf yanıtı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2025 07:00

MECLİS’te yasama yılı açılışında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Mermerli Salon’da bir araya geldiği muhalefet liderleriyle görüntüsünün yankıları devam ediyor.

Yeni Yol Partisi’nin grup toplantısında liderler, fotoğraflar üzerinden yapılan yorumları şöyle değerlendirdi:

SİZE Mİ SORACAĞIZ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: “Öfkeli bir grup hıncını alabilsin diye sanki özenle paketlendi ve önlerine sunuldu. Ardından sözüm ona CHP’yi destekleyen bir grup başladı saldırmaya. CHP Genel Başkanı çıkıyor ‘Yapmayın, partimiz zarar görecek’ diyor, onlar tınlamıyor, dönüyor Genel Başkan’a da sataşıyorlar. Bizim hareket tarzımızı siz mi belirleyeceksiniz? Nereye gideceğimizi, kime selam vereceğimizi size mi soracağız kardeşim? Tek bir kare fotoğrafı siyaseti iki kutuptan birisine zorlamak için kullanıyorlar.”

RÖVANŞİST ÇEVRELER

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: “Bu fotoğrafın anlık görüntüsünden hareketle günlerdir nezaketsiz yorumlar yapan muhalefet görünümlü rövanşist çevrelere mesajımız açık ve nettir: Geçmişte başka anlık resimler üzerinden bize saldıranlara nasıl eyvallah etmemişsek size de etmeyiz.”

 

 

 

