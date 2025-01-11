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‘Yeni Yol’ grubu kuruldu

Güncelleme Tarihi:

#DEVA Partisi#Gelecek Partisi#Saadet Partileri
‘Yeni Yol’ grubu kuruldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 07:00

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin Meclis’teki çatı partileri “Yeni Yol” grubu dün resmen kuruldu.

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Üç partinin Meclis’te ortak grup olarak hareket etmek amacıyla kurdukları çatı partinin Genel Başkanı Celal Mümtaz Akıncı oldu. Yeni Yol’un Genel Başkanı Akıncı, memleketi Afyonkarahisar’da 10 yıla yakın bir süre Baro Başkanlığı yaptı. Akıncı, daha sonra da baro başkanları tarafından yapılan seçimde en yüksek oyu alarak Meclis’e gönderilen 3 aday arasına girdi ve 2010 yılında Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçildi. 12 yıla yakın bir süre de AYM üyeliği yapan Akıncı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı görevinde de bulundu. 2022 yılında emekli olan Akıncı, DEVA Partisi’ne katıldı ve DEVA Partisi’nin son kongresinin ardından da Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.  

 

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#DEVA Partisi#Gelecek Partisi#Saadet Partileri

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