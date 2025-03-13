Yeni Yol: Barışa giden her adımı destekleriz

Haberin Devamı

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin çatı partisi Yeni Yol’un ortak grup toplantısında konuşan Arıkan özetle şunları söyledi:

“Suriye’deki gelişmeler karşısında Türkiye’deki huzur ve barışı sağlamak için atılacak adımlar daha dikkatli değerlendirilmedir. Bölgemize ve ülkemize; huzur ve barış getirecek her adımı destekleriz. İktidarın kin ve nefret dilini kullanarak seçimleri kazandıktan sonra bugün, ‘Kuşatıcı bir iklimi tesis etmek milletimize karşı asli görevimizdir’ diyebilmesi iktidar açısından iyi bir gelişmedir. Biz de diyoruz ki bugüne kadar yaptığınız bütün yanlışlardan dönünüz, mağdur ettiğiniz bütün kesimlerle helalleşiniz, faturayı halka kesip ülke kaynaklarını bir avuç yandaşa aktarmaktan vazgeçiniz. Buyurun bunları yapın, biz de yanınızda olalım.”

Haberin Devamı

Davutoğlu da Suriye’de yaşanan gelişmelere ilişkin Türkiye’de kriz masası kurulmasını önerdi.