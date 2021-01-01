MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYeni yılın ilk sabahı İstanbul sessizliğe büründü
GeriGündem Yeni yılın ilk sabahı İstanbul sessizliğe büründü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 01.01.2021 - 08:21 | Son Güncelleme:

Yeni yılın ilk sabahı İstanbul sessizliğe büründü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeni yılın ilk sabahı İstanbul sessizliğe büründü
Abone Olgoogle-news

2021 yılının ilk sabahında İstanbul adeta sessizliğe büründü. Trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 17 olarak ölçüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ve yeni yılın ilk sabahında İstanbul’da sessizliğin hakim olduğu görüldü. Yılbaşı arefesinde İstanbul’un boşalmasıyla birlikte azalan yoğunlukla beraber, bugün sabah saatlerinde İBB Cep Trafik mobil uygulaması ile ölçülen trafik yoğunluğu yüzde 17’lere geriledi.

İstanbul’un en işlek yerlerinden olan Cevizlibağ’da çekilen görüntülerde ise E5 karayolu ve metrobüs duraklarındaki yoğunluğun azaldığı kameralara yansıdı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle