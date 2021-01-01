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DHA
Haber Giriş: 01.01.2021 - 03:11 | Son Güncelleme:

Yeni yılın ilk saatlerinde 4 mahalleye eş zamanlı operasyon!

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Yeni yılın ilk saatlerinde 4 mahalleye eş zamanlı operasyon!
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni yılın ilk saatlerinde 4 mahalleye eş zamanlı asayiş operasyonu düzenledi.

Alınan bilgiye göre, Asayiş, Kaçakçılık ve Organize, Terör, Narkotik ve Yunus ekiplerince yeni yılın ilk saatlerinde çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 40 ekibin katıldığı çalışmalarda, kentin önemli noktalarında oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan araçlar denetlendi, sürücülerin izinleri kontrol edildi.

Yeni yılın ilk saatlerinde 4 mahalleye eş zamanlı operasyon

Gündoğan, Gümüşçeşme, Sakarya ve Dinkçiler mahallelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı asayiş operasyonlarında ise 7 kurusıkı, 2 ruhsatsız tabanca, 2 uzun namlulu tüfek, 1 satır, 3 bıçak, 5 kuru sıkı fişeği, 11 tabanca fişeği, 1 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Ekiplerin çalışmalarının sabah saatlerine kadar süreceği belirtildi.

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