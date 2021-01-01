Yeni yılın ilk günü için Google'dan Doodle! Google 2021 yılbaşını Doodle ile kutladı

Google yeni yılın ilk gününe özel Doodle hazırlayarak kullanıcılarına sürpriz yaptı. Bir önceki gün '202 Yılbaşı' tasarımına yer vererek gündem olan dev arama motoru, bu kez 2021 yazısına yer verdi. Yeni yıl dünyanın bir çok ülkesinde kutlanırken, tasarım sayesinde 1 Ocak 2021'le ilgili haberlere ulaşım için kolaylık sağlandı. İçinde bulunulan yılın bitimi olan yılbaşı miladi takvime göre yılın ilk günü olarak geçiyor.

YILBAŞI TARİHİ

Yılbaşı, Miladi takvim kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan geceye denmektedir. Günümüzde, çoğu ülke fiili olarak Miladi takvimini kullandığı için, Yılbaşı, dünyanın en ünlü resmî tatilleri arasındadır, genellikle yeni yıla girildiği andan itibaren gece yarısı havai fişeklerle kutlanır. Diğer küresel Yılbaşı gelenekleri arasında yeni yıl kararları almak ve kişinin arkadaşlarını ve ailesini araması yer alır.

Mezopotamya yeni yılı ilk kez MÖ 2000 yılında, Mart ortasında ilkbahar ekinoksu zamanında kutladı.

Erken Roma takvimi, 1 Mart'ı yılın ilk günü olarak belirledi. Takvimin Mart ayından itibaren sadece 10 ayı vardı. Yeni yılın bir zamanlar Mart ayı ile başladığı bazı ayların isimlerine hala yansımaktadır.

Miladi takviminin dokuzuncu ayından on ikinci ayına kadar olan Eylül'den Aralık'a kadar, başlangıçta yedinci ila onuncu aylar arasında konumlandırılmıştı. Roma mitolojisi, Ianuarius ve Februarius'un iki yeni ayının oluşturulmasıyla genellikle ikinci kralları Numa Pompilius'a itibar etti. Bunlar ilk olarak yılın sonunda yerleştirildi, ancak bir süre sonra bunun yerine ilk iki ay olarak kabul edildi.

DÜNYADA YENİ YILIN İLK GÜNÜ

Yeni yıl Günü kapsamında 1 Ocak'ta dünya çapında düzenlenen kutlamalar ve etkinlikler genellikle şunları içerir:

Londra'daki Yeni Yıl Günü Geçit Töreni, Pasadena'daki Güller Turnuvası ("Gül Geçit Töreni" olarak da bilinir) ve Philadelphia'daki Mummers Geçit Töreni de dahil olmak üzere Yeni Yıl Günü'nde çok sayıda büyük geçit töreni düzenlenir. Bahamalar'da Junkanoos ile de ilişkilidir.

2010'ların başında, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin elli eyalet parkı sisteminde İlk Gün Yürüyüşlerinin yapıldığı gündür.

Viyana Filarmoni Orkestrası geleneksel olarak Yılbaşı sabahı bir Yeni Yıl konseri verir.

Hicrî takvimde yılbaşı muharrem ayının 1'inde gerçekleşir. Hicrî takvim bir kamerî takvim olduğundan 354 güne denk gelir, dolayısıyla miladi takvime göre yılbaşı her yıl 11 gün önce gerçekleşir. Böylece 2008 yılında Miladi yıl boyunca hicrî takvimde iki adet yılbaşı gerçekleşmiştir.

Roş Aşana (İbranice yeni yıl): Musevi yılbaşıdır. Hamursuz Bayramı'ndan 163 gün sonra kutlanır.

Doğu Ortodoks Kilisesi'nde yılbaşı 1 Ocak'ta, İsa'nın doğum günü ise 7 Ocak'ta kutlanır.

Çin yılbaşı her yıl ilk kamerî ayın yeni Ay gününde kutlanır, ki bu da kabaca ilkbahara denk gelir. Tam tarihi, miladi takvime göre 21 Ocak ile 21 Şubat arasına düşer. Çin'de yılın en önemli bayramı konumundadır.

Celali takviminde yılbaşı Norous (Nevruz) olarak anılır ve ilkbaharın başında kutlanır (20 veya 21 Mart).

Tayland, Kamboçya ve Laos'ta yılbaşı 13 Nisan'dan 15 Nisan'a kadar kutlanır. Özellikle Tayland'da bu kutlama su dökerek gerçekleşir.