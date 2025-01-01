Yeni yılın ilk bebekleri: Adana'da Umut, Van'da Eymen

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2025'in ilk dakikalarında dünyaya gelen bebek isimleri belli oldu. Adana'da 00.00'da doğan bebeğe 'Umut' ismi verilirken Van'da dünyaya gelen bebeğe 'Eymen' ismi verildi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2025'in ilk bebeği dünyaya geldi.

Bedia (38) ve Karaman Kayalar (40) çiftinin saat 00.00'da doğan erkek bebeklerine, "Umut" ismi verildi.

Anne Bedia Kayalar, gazetecilere, bebeğini kucağına aldığı için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.





Dördüncü bebeği olduğunu belirten Kayalar, doğumu bugün beklemediklerini, kendileri için sürpriz olduğunu dile getirdi.

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Erdoğan Koca da "Yılın ilk bebeği ailesine ve ülkemize hayırlı olsun. Tebrik ediyoruz aileyi. Başarı ve mutlu dolu bir hayat diliyoruz." diye konuştu.

VAN

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Van'da yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe "Eymen" ismi verildi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2025 yılının ilk bebeği dünyaya geldi. Hüsna ve Muhammed Emin Özdemir çiftinin bebeğine Eymen ismi verildi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, gazetecilere, 2024 yılında olduğu gibi yeni yılda da sağlık hizmetlerinin devam ettiğini belirtti.

Sağlık çalışanlarının yeni yıla işlerinin başında girdiğini ifade eden Sarıkaya, "Yeni doğan bebeklerle yeni yılımızı kutladık. İlimizde doğurganlık hızı yüksek olduğu için her sene yeni bebeklerimizle yeni yıla giriyoruz. Hastanemizde ilk doğan bebeğe bundan sonraki yaşamında mutluluklar diliyoruz. Ailesiyle beraber sağlıklı, huzurlu ve uzun yıllar geçirmesini diliyoruz." dedi.

Yeni yıla mutlu girdiğini dile getiren baba Özdemir ise, "Bebek sahibi olmak isteyenlere Allah bu mutluluğu nasip etsin. Güzel bir duygu." diye konuştu.

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU, İSTANBUL'DA YENİ YILIN İLK BEBEĞİNİ ZİYARET ETTİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastanede suda doğumla dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeği Kerem Ali Demir'i ziyaretinde, aileye tebriklerini iletti.

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Memişoğlu, yeni doğan Kerem Ali Demir'i kucağına alarak sevdi.





Bebek ve annenin sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Memişoğlu, anneye çiçek takdim ederek, bebeğe de çeyrek altın taktı.

Anne Fatma Demir, bebek Kerem Ali Demir'in dördüncü çocukları olduğunu söyledi.

Ayrıca Memişoğlu, doğum yapan diğer anneleri de ziyaret ederek, çiçek takdiminde bulundu, çeyrek altın taktı.

"ESENLER KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ'NDE NORMAL DOĞUM YÜZDE 90 ORANINDA"

Gazetecilere açıklamada bulunan Memişoğlu, 2025'in millete, dünyaya hayırlar getirmesi, 2024'ten daha iyi, mutlu, huzurlu bir dünya olması, herkesin sevdikleriyle beraber nice mutlu günler yaşaması temennilerinde bulundu.

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Memişoğlu, 2023-2024 yıllarında dünyada çok fazla üzüntülü olay yaşadıklarını dile getirerek, "Özellikle Gazze gibi insanların çoluk çocuk öldürüldüğü bir dünya düzeninin maalesef hüküm sürdüğü bir zaman dilimi geçiriyoruz. Elimizden geldiğince bizler Türk milleti olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde barışın, huzurun gelmesi için çabalıyoruz." dedi.

Bakan Memişoğlu, 2025 yılında ilk doğan bebekleri ve annelerini ziyaret ettiklerini belirterek. "İstanbul'da ilk doğan bebeğimiz Kerem Ali, annenin 4'üncü çocuğu ve hepsi normal doğum şeklinde doğmuşlar. Hatta ilk bebeğimiz suda doğdu. Bu da bizim için gurur meselesi." ifadelerini kullandı.

Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde, Türkiye'nin primer sezaryen denilen ameliyatla doğum oranının düşük olduğunu belirten Memişoğlu, şöyle konuştu:

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"Burada daha çok ebeler gözetiminde, eşliğinde, doktorun kontrolünde normal doğum yapılıyor. Yüzde 90 oranında. Ebeler, gebeleri takibine, onların doğum eylemlerini gerçekleştirmesine yardım ediyorlar. Hepsine teşekkür ettim. Başta başhekimimiz olmak üzere, sayın valim, belediye başkanımızla beraber onları tebrik ettik. Dört bebeğimizi ve ailesini ziyaret ettik. Türkiye'de maalesef primer sezaryen oranlarımız daha yüksek. Anne adaylarımızın bu konuda normal olan doğal doğumu tercih etmesini bekliyoruz. Tabii ki eğer tıbbi olarak ihtiyaç varsa sezaryenle ameliyatla çocuk dünyaya gelebilir. Ama bu Dünya Sağlık Örgütünün sadece yüzde 10-15'inde endikasyon dediğimiz gerekliliği olan bir şey. Onun için biz normal doğumun bu sene özellikle eylem planını hazırladık ve Sayın Emine Erdoğan'la beraber faaliyete geçirdik. İnşallah bu eylem planı başarılı olur. 2025'te buna çabalayacağız."

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"TÜRKİYE ARTIK SAĞLIKLA İLGİLİ DÜNYANIN SÖZ SAHİBİ OLAN BİR ÜLKESİ"

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye'de 2025'in doğurganlık oranıyla beraber obezite ve bağımlılıkla mücadele için de önemli bir yıl olacağını vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modelimizle inşallah sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı çok daha fazla hastalıktan korunarak, bedenimize ve sağlığımıza dikkat ederek geçireceğiz. Onun için aile hekimliklerini, birinci basamağı, koruyucu hekimliği önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de dünyaya örnek olan bir sağlık hizmeti sunduklarını belirten Memişoğlu, "Bugün baktığınız zaman gerçekten hem ulaşılabilirlik anlamında hem ekonomik olarak insanlara yük getirmeyen bir sağlık sistemimiz var. İnşallah bunu hem üreten hem de teknolojik ve bilim olarak geliştiren bir yapıya da dönüştüreceğiz. Türkiye artık sağlıkla ilgili dünyanın söz sahibi olan bir ülkesi. Bunu bilim, teknoloji üreterek de liderliğe hazırlanma aşamasında elimizden gelen çabayı harcıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz." diye konuştu.

Başta hekimler ve hemşireler olmak üzere 1,5 milyon sağlık çalışanının yeni yılı kutlayan Memişoğlu, topluma da bedenlerini, sağlıklarını koruyarak, öncelikli olarak hastalanmadan sağlık ve bedenlerinin kıymetini bilmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kemal Memişoğlu'na, İstanbul Valisi Davut Gül, Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da eşlik etti.

Vali Gül ve Esenler Belediye Başkanı Göksu da çocuklara çeyrek altın takarak hediye takdiminde bulundu.

İZMİR

İzmir'de, 2025 yılının ilk bebeği Mahir Deniz oldu.

İzmir’de 2024 yılının ilk bebeği Bayraklı Şehir Hastanesi’nde dünyaya geldi. Şenay ve Şener Saki çifti, dünyaya gelen bebeğe ‘Mahir Deniz’ ismini verdi. 3 kilo 440 gram olarak Mahir Deniz’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

KONYA

Konya'da yeni 2025 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe "Zümra" ismi verildi.

Kentte yılının ilk bebeği Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde doğdu.

Rukiye ve Emre Yorgancı çiftinin kız bebekleri 3 kilo 350 gram ağırlığında doğdu. Saat 00:01'de dünyaya gözlerini açan bebek ile annesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anneyi hastanede ziyaret eden Konya Valisi İbrahim Akın, Zümra bebeğin Adana'da uzman çavuş olarak görev yapan babası Emre Yorgancı'yı cep telefonundan görüntülü arayarak tebrik etti.

KOCAELİ

Kocaeli'de yeni yılın ilk bebeği, 2 kilo 580 gram ağırlığında dünyaya geldi.

Kocaeli'de 2025 yılının ilk bebeği Kocaeli Şehir Hastanesi'nde doğdu.

Harun ve Cansever Alpgün çifti 00.02'de 2 kilo 580 gram ağırlığında doğan erkek bebeklerine hangi ismi vereceklerini henüz kararlaştırmadı.

Doğumu gerçekleştiren Op. Dr. Ayşe Seda Daryal, normal yoldan dünyaya gelen bebeğin ailesiyle sağlıklı yıllar geçirmesini diledi.