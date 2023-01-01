Bakan Koca'dan yeni yılın ilk bebeğine ziyaret

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hoş geldin yeni yılın ve Türkiye Yüzyılının ilk bebeği, Yavuz Selim bebek. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde doğan Yavuz Selim bebeğe sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz. Allah analı babalı büyütsün. Bu gece doğanlar ve tüm bebekler gözbebeğimizdir. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde doğan Yavuz Selim bebeğe sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz. Allah analı babalı büyütsün. Bu gece doğanlar ve tüm bebekler gözbebeğimizdir" ifadelerini kullandı.
VAN'DA YENİ YILIN İLK BEBEĞİ 'ÜMİT' OLDU“İSMİ ‘ÜMİT’ OLDU”
Van’da 2023 yılının ilk bebeği ‘Ümit’ oldu. SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Hatice Türlü isimli anne, yılın ilk anlarında sezaryen doğumla bir erkek bebek dünyaya getirdi. Mehmet Türlü ve Hatice çifti, dünyaya gelen bebeklerine ise 'Ümit' ismini verdi.
"BEBEK BİZE SÜRPRİZ OLDU"
İHA muhabirine konuşan anne Hatice Türlü isimli anne, çok mutlu olduğunu belirtti. Beşinci kez anne olduğunu ifade eden anne Türlü, bebeğin kendilerine sürpriz olduğunu söyledi.
Hastane yönetimiyle yılın ilk bebeğini ziyaret ederek, ailesine hediyeler veren Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ise bebeğin sağlıklı olduğunu söyledi. Yılın ilk bebeğinin yanında olduklarını ifade eden Sarıkaya, “Bebeğe isim verilirken buna şahitlik ettik. İsmi ‘Ümit’ oldu. Yeni yılın herkese sağlık ve mutluluk getirmesini ümit ederim” dedi.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Latif Hacıoğlu da bebeğin 2 kilo 800 gram olduğunu belirterek, “Annenin ve bebeğinin sağlıklı olması bizi mutlu etti. Bebeğe yaşamı boyunca sağlıklı ve huzurlu yıllar diliyorum” diye konuştu.MALATYA'DA YENİ YILIN İLK İKİZLERİ
Malatya’da yeni yılın ilk bebeği Özlem ve Mustafa Kazan (42) çiftinin Malatya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde dünyaya gelen bir erkek ve bir kız ikiz bebekleri oldu. Saat 00.07’de 2 kilo 400 gram ve 2 kilo 150 gram ağırlığında dünyaya gelen ikiz bebeklere ’Ayşe’ ve ’Murat’ ismi verildi. İkiz bebeklerini kucağına almanın sevincini yaşayan anne Özlem Kazan (31), 2023 yılının ilk ikiz bebeği olması nedeniyle mutlu olduğunu söyledi. Doktor Murat Altındağ, yeni yılın ilk bebekleri ve annenin sağlıklı olduğunu belirterek, "Anne ve bebeklerimizi yarın taburcu edeceğiz. Aile sağ olsun bir jest olarak benim ismimi koymuş. İsmiyle sağlıklı ve vatana millete hayırlı bir evlat olur inşallah" diye konuştu.
Anne Özlem Kazan, iki çocuk annesi olduğunu kaydederek, "Şimdi ikizlerim doğdu, bir kız bir erkek ikizimiz. Çok güzel bir duygu. Rabbim herkese nasıp etsin. Gerçekten çok güzel bir duygu. İsimleri de düşündük, biri ebemizin ismi Ayşe, doktorumuzun ismi Murat. Onların isimlerini koyduk. Çok yardımcı oldular. Yeni yıldan sağlık ve huzur diliyorum" dedi.
Baba Mustafa Kazan ise ikiz çocukları olduğu için mutlu olduklarını söyledi. DİYARBAKIR’IN İLK BEBEKLERİ GÖZLERİNİ AÇTI
Diyarbakır'da 2023 yılının ilk dakikasında Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde yılın ilk bebeklerini anneler kucaklarına aldı. 2 kız bebeğinin dünyaya gelerek Diyarbakır’ın ilk bebekleri ünvanını alan Nisa Yıldırım ve Zeynep Lina Petek Vali Yardımcısı Selim Çomaklı, Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili OP. Dr. Süleyman Öden ziyaret etti.ÇEYREK ALTIN HEDİYE EDİLDİ
Bebeğin annesine geçmiş olsun dileklerinde bulunan ve bebek ile annenin sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Vali Yardımcısı Çomaklı daha sonra çeyrek altın hediye etti.“YILIN İLK BEBEĞİ, YILIN İLK ANNESİ”
İlk defa bebek sahibi olan Fatma Şimşek, mutlu olduğunu belirtti. Şimşek, “Rabbim isteyen herkese versin. Yeni yıl
sağlık ve huzur getirmesini bebek isteyen herkese nasip etsin, o mutluluğu onlara yaşatır. Bebeğimizin cinsiyeti kız ismi ise Nisa” dedi.HER YIL GELENEK HALİNE GELDİ
Vali Yardımcı Çokmaklı ise doğum yapan hastalar ile bir arada olup onları ziyaret ettiklerini belirterek, "Yeni yılın ilk saatlerinde Diyarbakır’da dünyaya gelen bebeklerimizi ve annelerini ziyaret ettik. Küçük bir hediyemizi takdim ederek vatana hayırlı evlat olmalarını diledik. Yeni yıl ülkemize, ilimize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini diliyoruz” diye konuştu.