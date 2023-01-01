Bakan Koca'dan yeni yılın ilk bebeğine ziyaret

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Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hoş geldin yeni yılın ve Türkiye Yüzyılının ilk bebeği, Yavuz Selim bebek. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde doğan Yavuz Selim bebeğe sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz. Allah analı babalı büyütsün. Bu gece doğanlar ve tüm bebekler gözbebeğimizdir. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde doğan Yavuz Selim bebeğe sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz. Allah analı babalı büyütsün. Bu gece doğanlar ve tüm bebekler gözbebeğimizdir" ifadelerini kullandı.

VAN'DA YENİ YILIN İLK BEBEĞİ 'ÜMİT' OLDU



Van’da 2023 yılının ilk bebeği ‘Ümit’ oldu. SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Hatice Türlü isimli anne, yılın ilk anlarında sezaryen doğumla bir erkek bebek dünyaya getirdi. Mehmet Türlü ve Hatice çifti, dünyaya gelen bebeklerine ise 'Ümit' ismini verdi.



"BEBEK BİZE SÜRPRİZ OLDU"



İHA muhabirine konuşan anne Hatice Türlü isimli anne, çok mutlu olduğunu belirtti. Beşinci kez anne olduğunu ifade eden anne Türlü, bebeğin kendilerine sürpriz olduğunu söyledi.



