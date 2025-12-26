Yeni yılı kana bulayacaktı... MİT tarafından yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı

×
Güncelleme Tarihi:

#DEAŞ#Terörle Mücadele#İbrahim Burtakuçin
Yeni yılı kana bulayacaktı... MİT tarafından yakalanan DEAŞlı terörist tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2025 19:15

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonu sonucu Malatya'da yakalanan, yılbaşında saldırı hazırlığında olan DEAŞ'lı terörist İbrahim Burtakuçin tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in istihbarat çalışmaları neticesinde İbrahim Burtakuçin'in Türkiye'de terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü, fırsat bulması halinde çatışma bölgelerine intikal ederek DEAŞ'a katılma arayışı içinde olduğu ve yılbaşında saldırı hazırlığı yaptığı tespit edildi.

DEAŞ'lı Burtakuçin'in yurt içi ve dışında birçok DEAŞ sempatizanı ile irtibat halinde olduğu da belirlendi.

MİT'in yürüttüğü hassas çalışmalar sonucu terörist Burtakuçin, güncel konumu tespit edilerek Emniyet Genel Müdürlüğü ile ortak çalışmalar neticesinde Malatya'da yakalandı.

Zanlıya ve örgüte ait dijital materyal ile yasaklı yayınlar ele geçirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan Burtakuçin'in sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

 

