Yeni yılda koronasız bir dünya

Geçen yılbaşında aileleriyle ve sevdikleriyle ya da nöbette oldukları servislerde yeni yılı kutlayan sağlıkçılar, sayılı günlerin kaldığı 2021 yılını yoğun bakım servislerinde maske, tulum, koruyucu gözlük ve eldivenleriyle karşılayacak. Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Koronavirüs Yoğun Bakım Servisi çalışanlarının Hürriyet aracılığıyla yeni yıl mesajları şöyle:

2021’DEN UMUTLUYUZ

- Uzm. Dr. Nevcihan Şahutoğlu Bal: Hastalanıp geri döndük, nöbet sayılarımız arttı ama bunlar bizi yoran ve zorlayan şeyler değil. Biz işimizi severek yapıyoruz, hastalarımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Geçen yılbaşında Sakarya’daydım; arkadaşlarımla çok güzel bir yılbaşı geçirdik fakat bu yıl yeni yılda nöbetçiyim. 2021’den güzel şeyler umut ediyoruz.

KIZIM AĞLIYOR

- Hemşire Tuğba Şen: Bu yıl çok farklı oldu, 10 yıllık meslek hayatımı sanki bu yılda yaşamış gibiyim. Bütün korkularımızı, stresimizi yaşadık ve yaşamaya da devam ediyoruz. İnşallah 2021 aynı şekilde geçmez. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyalım ve koronavirüs bu yıl bitsin artık lütfen.

- Hemşire Fikriye Serbest: 4 yıl önce yoğun bakımda çalışmam ve pandemi koşulları nedeniyle şu anda koronavirüs yoğun bakımda görevliyim. Bu yılı koronavirüs kapabilir miyiz ya da evde çocuklarımıza taşır mıyız korkusuyla geçirdik. Bu süreç bir an önce bitsin istiyoruz. Çocuklarımıza yaklaşamıyoruz. 3 yaşında kızım var, ‘gelme’ dediğimde ‘annem beni istemiyor’ diyerek ağlıyor. Vatandaşlarımız maskesiz çıkmasınlar, evde kalsınlar. Geçen yılbaşında kendi servisimde görev yapıyordum, arkadaşlarımızla hediyeleşmiştik. Bu seneki nöbetimiz biraz daha zor geçecek.









BU YIL GÜZEL GEÇSİN

- Hemşire Betül Kandazoğlu: Yoğun bakımda 4 aydır görev yapıyorum. Her kaybımızda çok üzülüyoruz, vatandaşlarımızın sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uymalarını istiyoruz. Hiçbir insanımızı kaybetmek istemiyoruz. Geçen yılbaşı nöbet çıkışıma denk gelmişti, pasta ve börek yapmış yiyordum. Küçük de olsa bir kutlama vardı. Bu yıl yine nöbet çıkışım yılbaşı olacak ama salgından dolayı ailelerimize bile gidemiyoruz. Umarım her şey bu yıl güzel olur. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına lütfen uyulsun ve bu sayede güzel bir yıl geçsin istiyorum.