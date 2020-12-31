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DHA
Haber Giriş: 31.12.2020 - 19:05 | Son Güncelleme:

Yeni yıla görev başında girecek Kahraman Mehmetçik'ten yeni yıl mesajı

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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin dört bir yanında ve sınır ötesinde görev yapan Mehmetçik’in yeni yıl mesajlarının yer aldığı bir video yayınladı

Bakanlığın sosyal medya hesaplarında, "Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında kahramanca ve fedakarca görev yapan, yeni yıla görev başında girecek olan kahraman Mehmetçiklerimizden canımızdan çok sevdiğimiz asil milletimize yeni yıl mesajı var. Yeni yılın kutlu olsun Türkiyem" notu ile paylaşılan videoda, askerlerin yeni yıl mesajları yer aldı. Ağrı Doğubayazıt, Afganistan, Hatay İskenderun, Eskişehir, Tunceli Hozat, Amasya Merzifon, İzmir TCG Sancaktar gemisi, Katar, Balıkesir ve Ankara Gazi Fişek Fabrikası’nda görevli asker ve personeller, "Yeni yılın kutlu olsun Türkiyem" mesajı verdi

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