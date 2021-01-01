Yeni yıl hediyelerini pazardan aldı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beşiktaş’ta kurulan Kadın Emeği Pazarı’nı ziyaret edip, kadınlara destek için dağıtmak üzere yeni yıl hediyeleri satın aldı.
Akşener, “Emekli maaşım var, oradan ödüyorum” diyerek, tüm stantları ziyaret edip satın aldığı hediyelerin parasını tek tek ödedi ve bir torbaya doldurdu. Akşener satın aldığı oyuncak bir atı da torununa hediye edeceğini söyledi. Meral Akşener, boynuna son bir yılda öldürülen kadınları sembolize eden siyah tülbent ve yüzüne de “İstanbul Sözleşmesi uygulansın” yazılı maske taktı, kadınların şiddete karşı birbirlerine sarılmaları gerektiğini söyledi.
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