Yeni yıl hediyelerini pazardan aldı

Akşener, “Emekli maaşım var, oradan ödüyorum” diyerek, tüm stantları ziyaret edip satın aldığı hediyelerin parasını tek tek ödedi ve bir torbaya doldurdu. Akşener satın aldığı oyuncak bir atı da torununa hediye edeceğini söyledi. Meral Akşener, boynuna son bir yılda öldürülen kadınları sembolize eden siyah tülbent ve yüzüne de “İstanbul Sözleşmesi uygulansın” yazılı maske taktı, kadınların şiddete karşı birbirlerine sarılmaları gerektiğini söyledi.