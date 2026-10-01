Yeni yasama yılı bugün başlıyor… Meclis’te gündem yoğun

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TBMM Genel Kurulu, bugün saat 14.00’de başlayacak özel oturumla 28’inci dönemin 5’nci yasama yılına giriyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un açış konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Genel Kurul’a hitabıyla yasama yılı başlayacak. Cumhurbaşkanı’nın, terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama, fon piyasasındaki kararlar, bölgesel ve uluslararası gelişmeler konusunda değerlendirmeler yapması bekleniyor. Erdoğan’ın hitabının ardından özel oturum tamamlanacak. Numan Kurtulmuş ve eşi Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş, akşam da TBMM Tören Salonu’nda açılış resepsiyonunda konuklarını ağırlayacak.

FON KRİZİ MASADA...

Meclis Başkanı, parlamentonun açılışıyla birlikte terörsüz Türkiye sürecini izlemeye yönelik komisyon oluşumu için partilere davette bulunacak. Süreci izlemekle görevli komisyon, ihtisas komisyonları ile aynı statüde olmayacak; karar almayacak, rapor hazırlamayacak. İzleme Komisyonu’nun, grubu olan her partiden bir veya iki üyeli “konsantre” bir heyet olması bekleniyor. İzleme Komisyonu çalışma yöntemi ile ilkelerini kendisi belirleyecek ve gerektiğinde süreci yürüten Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu’ndan yetkilileri davet ederek bilgi alacak. Meclis, 450 bin civarında yatırımcıyı ilgilendiren fon piyasalarındaki ödeme sorununu da inceleyecek. Konunun öncelikle Genel Kurul’da önergelerle gündeme getirilmesi ve Cumhur İttifakı gerekli görürse Meclis Araştırma Komisyonu kurulması bekleniyor.

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İLK SUNUM ‘GUVERNÖR’DEN

AK Parti ayrıca benzer krizleri önlemek amacıyla olası düzenlemeler üzerinde çalışıyor. AK Partili kurmaylar, aynı portföy yönetim şirketine bağlı fonların belirli hisselerdeki toplam pozisyonlarına üst sınır getirilmesi, stres testlerine bağlı asgari eşikler belirlenmesi ve risklere anlık müdahaleyi sağlayacak erken uyarı mekanizması gibi modeller üzerinde çalışıyor. Bu kurallar için de yeni yasaya ihtiyaç olabileceği belirtildi. Açılışın ardından TBMM’de mesai 6 Ekim Salı günü başlayacak. Milletvekilleri de Merkez Bankası Başkanı (Guvernör) Fatih Karahan’ın sunumuyla ilk değerlendirmeyi yapacak. Karahan’ın Salı günü Plan-Bütçe Komisyonu’ndaki sunumda küresel gelişmeler, enflasyon ve olası faiz adımlarıyla ilgili sunum yapması öngörülüyor. Fon piyasasındaki dalgalanmanın para politikasına olası etkilerinin de toplantının öne çıkan başlıklarından olacağı tahmin ediliyor. Merkez Bankası Yasasına göre Başkan’ın parlamentoyu düzenli bilgilendirmesi gerekiyor.

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2 ÖNEMLİ TEKLİF

Genel Kurul, gelecek hafta Türk Kızılay Kanunu’nda Değişiklik Teklifini görüşecek. Bu düzenlemeyle Kızılay’ın operasyonel ve hukuksal boyutta küresel ayağı güçlendiriliyor. Kızılay, Cenevre Sözleşmesi’ne tam uyumu sağlanarak, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve ülkelerin Kızılay ve Kızılhaç Milli Cemiyetleri’nden gönderilen yardımların kabulünde tek yetkili kuruluş olacak. Airbnb, TravelGo ve Booking gibi dijital platformlar üzerinden konaklamaları yeni kurallara bağlayan yasa teklifi de komisyonda görüşülecek. Teklifle, bu tür dijital konaklama sağlayan platformlara, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan izin alma zorunluğu getiriliyor. Halen faaliyet gösteren yabancı platformların üç ay içinde izin belgesi almaları gerekiyor. Yabancı dijital konaklama platformları, Turizm Geliştirme Ajansı’na on binde 7.5 oranında pay ödeyecek. Dokuz yıldır Türkiye’den erişim sağlanmayan Booking.com’a böylece bakanlığın denetiminde erişim izni verilebilecek.

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SİGARA YASAĞI VE NAFAKA

Genel Kurul, geçen yasama yılında kapsamlı bir çalışma yapan Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu’nun raporunu da görüşecek. Kamusal alanlarda sigara yasağını genişleten teklif ile 13’üncü Yargı Paketi’ne ilişkin hazırlıklar da sürüyor. Yargı Paketi’nde, nafaka, boşanma gibi aile hukukuna ilişkin düzenlemelerin yer alması öngörülüyor. Tartışmalara neden olan “süresiz nafaka” uygulamasının kaldırılması ve evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin esas alınması üzerinde duruluyor. Çalışamayacak durumda olan ya da ileri yaştaki kadınlar için nafaka süresi daha uzun tutulabilecek. Velayet, nafaka, mal paylaşımı gibi konular boşanmadan ayrılıp sonra ayrıca dava konusu yapılabilecek. Geçen yasama yılında tartışılan ancak olgunlaşmadığı için ertelenen toplumsal bir konu da Yargı Paketi’nde görüşülüyor. Sosyal medya hesaplarının kullanımına yaş sınırlaması getirilmesi ve “gerçek kişi” tespiti için platformlara girişte e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması planlanıyor.