Yeni yasada ceza kaç yıl artardı

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İstanbul Güngören’de, 14 Ocak’ta iki grup gencin arasında ‘yan bakma’ nedeniyle çıkan kavgada, 14 yaşındaki E.Ç., 16 yaşındaki Atlas Çağlayan’ı göğsünden ve karnından sustalı bıçakla bıçaklayarak öldürdü. Tutuklanan E.Ç.’nin yargılaması sırasında 2’nci duruşmada mahkeme kararını açıkladı. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, suç tarihinde 15 yaşından küçük olan E.Ç.’yi, suç tarihinde yürürlükte olan TCK 31/2 maddesi gereğince ‘çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan 14 yıl 9 ay, ‘silahlı tehdit’ suçundan 3 yıl 9 ay ve ‘6136 sayılı Kanun’a muhalefet’ suçundan 4 ay 15 gün olmak üzere toplamda 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. E.Ç.’ye verilen cezada daha sonra suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluşmadığı belirtilerek takdiri indirim uygulanmadı.

Atlas Çağlayan’ın öldürülmesine ilişkin verilen ceza tartışma konusu oldu. Deneyimli hukukçular dava sonucunu, 18 yaş altı suç işleyen çocuklarla ilgili 18 Ağustos 2026’da yürürlüğe giren yeni kanun ve eski kanuna göre değerlendirdi.

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‘KAPALI CEZAEVİNDE 4 YIL 10 AY KALACAK’

Atlas Çağlayan’ın annesi Gülhan Ünlü’nün avukatı Mehtap Yılmaz, Atlas Çağlayan davasında verilen kararı şöyle değerlendirdi: “Mahkeme, E.Ç.’ye toplam 18 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Cezaların infazını ayrı ayrı hesapladığınızda, cezaevinde şartlı tahliyeye kadar geçireceği süre 11 yıl 10 ay 22 gün. Bu sürenin son 7 yılını açık cezaevinde geçirebilecek. Bu hesapla 4 yıl 10 ay 22 gün kapalı cezaevinde, 7 yıl açık cezaevinde kalacak. Eğer yeni kanundan cezalandırılsaydı ve üç suçun cezası üst sınırından verilseydi bu kez E.Ç.’ye toplam 31 yıl 10 ay hapis cezası verilebilirdi. Yatarı da yaklaşık 20 yıl olurdu. Yeni kanun ağustos ayında yürürlüğe girdi, suç ise ocak ayında işlendiği için kanun geriye dönük işlemiyor ve bizim dosyamızı kapsamıyor. O yüzden önceki kanuna göre ceza verildi.

‘CEZA OLMASA DA İNFAZ GERİYE YÜRÜYOR’

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E.Ç. artık 15-18 yaş grubunda. İnfazı eski kanuna göre Çocuk Eğitim Evi’nde yapılacaktı. Ancak yeni kanun değişikliği ile Çocuk Eğitim Evi’ne gönderilme şartları ağırlaştı. Artık ancak kasti suçtan 3 yıl hapis ve altı, taksirli suçlardan 5 yıl ve altı ceza alanlar gönderilecek. E.Ç. de bu nedenle ceza miktarına göre kapalı ceza evinde infazını tamamlayacak. Ceza kanunlarındaki ceza süresini arttıran değişiklikler geriye yürümüyor. Ancak infaz düzenlemeleri geriye yürüdüğü için bu değişiklik E.Ç. için de geçerli. Çocuk Eğitim Evleri’nde dışarı çıkıp geldikleri için bir nevi otel gibi de oluyor onlara. Öyle olunca çektikleri cezanın ağırlığını bilmiyorlar. Hatta aile ortamı kötü olan ya da suç ortamında büyüyen gençler için kurtuluş bile oluyor orası. Artık bizim ülkemizde öyle bir hale geldi ki çocukların her gün bu şekilde suç işleyip kahraman gibi cezaevinden çıktıkları bir dönemde belki de daha ağır tedbirlerin olması çok daha uygun olacak. Eylemlerinin sonucuna katlandıklarını hissettiklerinde, çıktıklarında belki de daha farklı bir şekilde davranabilecekler. Çünkü ceza almayınca, ‘Zaten ne yatacağım ki, otel gibi, 1-2 yıl yatarım bir suç daha işlerim’ diye düşünebiliyorlar. Ya da başkaları tarafından da bu şekilde suça sürüklenebiliyorlar.”

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‘ARTIK CEZA ARTTIRIMI HÂKİMİN TAKDİRİNDE’

Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesinin avukatı Ersan Barkın da kararı şöyle değerlendirdi: “Öncelikle Atlas evladımızı öldüren hakkında, öldürme, tehdit ve bıçak nedeniyle üç ayrı suçtan ceza verilmesi dosya içeriğine uygun. Ağustos ayında yapılan kanun değişikliği, özellikle 15-18 yaş aralığındaki sanıkların ceza tayinleri bakımından önemli. Bu yaş aralığında bir sanık kasten öldürme eylemi gerçekleştirirse, yetişkinler gibi yargılanabilmeleri konusunda hâkim takdir yetkisi kullanabilecek. Yasa değişikliği 12-15 yaş aralığındaki sanıklar açısından bir üst yaş kategorisine (15-18) göre cezalandırılabilmesine olanak veriyor. Verilecek cezanın 12-15 yıl arasında değil, 19-27 yıl arasında olabileceğini hüküm altına alıyor. Bu haliyle Atlas evlat kaybedilmeden önce yasa değişmiş olsaydı, sanık sadece cinayet suçundan en yüksek 15 yıl yerine 27 yıl ceza alabilecekti, bu yaklaşık 12 yıllık hüküm artışı anlamına geliyor. Şimdiki aldığı ceza kesinleşirse, toplam yatarı 12 yıl 7 ay.”

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