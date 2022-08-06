Yeni yargı paketi yolda: Hedef daha hızlı adalet

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AK Parti, yeni yargı paketi hazırlığı yapıyor. Edinilen bilgilere göre, AK Parti kurmayları, “Özellikle icra dairelerinde biriken küçük küçük alacaklar var. Yargının daha hem daha hızlı hem de daha erişilebilir olması konusunda yöntemler arıyoruz” dedi. Yargılama sürelerinin kısaltılması gerektiğini dile getiren AK Parti kurmayları, “Geciken adalet, adalet değildir hükmü vardır. Yargılamalar hâlâ uzun, yıllar sürüyor. Bunu daha seri yargılamayla hızlandırarak, mağduriyetler nasıl önlenebilir? Bunun üzerinde duruyoruz” değerlendirmesini yaptı.

ÇOK SAYIDA DAVA

Yapılan çalışma kapsamında, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyükşehirlerde de dava sayısının çokluğundan kaynaklı duruşmaların çok ileri tarihlere atılmasının önüne geçilecek düzenlemelerin de yapılacağı belirtiliyor. Yine, ara duruşmalarda belgelerin tamamlanması ya da mahkemeye daha çabuk ulaşması konusunda da çalışmaların yapıldığı kaydediliyor.

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RAPORLARA SIKI TAKİP

Çalışmada öne çıkan bazı öneriler şu şekilde sıralandı:

*Hâkim ve savcı atamaları adli yıl tatili olan 20 Temmuz’dan sonra yapılsın.

- Bazı hâkim ve savcıların çok sık rapor almasından kaynaklı davalarda ve dosyalarda gecikme yaşanıyor. Bu nedenle hâkim ve savcıların aldığı sağlık raporları daha sık takip edilsin.

- Adliyelerdeki komisyonlar hâkim ve savcıları daha sıkı denetlesin.

- Hâkimler hizmetiçi eğitimde Yargıtay’daki ilke kararları noktasında daha etkin bir şekilde bilinçlendirilsin.

- İcra mahkemelerinde Fransa modeline geçilsin. İcra mahkemelerinin daha da dijitalleşmesini sağlayan modele göre, haciz ve satış anına kadar olan süreçler avukatlık büroları tarafından yapılsın.