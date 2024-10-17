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Yeni yargı paketi TBMM yolunda... Boşanma davasına süre ayarı

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#AK Parti#Abdullah Güler#Yargı Paketi
Yeni yargı paketi TBMM yolunda... Boşanma davasına süre ayarı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2024 07:00

AK Parti milletvekillerince hazırlanan ve yargıda yeni düzenlemeler içeren 22 maddelik kanun teklifinin bu hafta TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

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AK Parti, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında yeni yargı paketine ilişkin çalışmalarını tamamladı. Bu hafta TBMM Başkanlığı’na sunulması planlanan teklifte, noterliklerin tatil günlerinde çalışmasına, boşanma davalarına, istinaftaki yargılama süreçlerine yönelik düzenlemeler yer alacak.

YENİ DAVA İÇİN 3 YERİNE 1 YIL

Teklifle boşanma davası reddinin kesinleşmesinden sonra ortak hayatı kuramayan çiftlerin yeniden dava açabilmesi için gereken süre 3 yıldan 1 yıla indirilecek. Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinde yapılacak değişiklikle boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak bir yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılacak ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilebilecek.

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Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki (CMK) değişiklikle de devlet üniversitelerince Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) açılabilecek.

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#AK Parti#Abdullah Güler#Yargı Paketi

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