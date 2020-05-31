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Haber Giriş: 31.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Yeni vaka sayısı binin altında

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Yeni vaka sayısı binin altında
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Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 26 kişi yaşamını yitirirken, toplam can kaybı 4 bin 515 oldu.

Yeni vaka sayısı binin altına indi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı, “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna” göre, son 24 saatte 39 bin 230 test yapılırken, 983 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 163 bin 103 oldu. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 649’a, entübe hasta sayısı da 308’e geriledi. Dün bin 21 kişi iyileşirken, toplam iyileşen hasta sayısı 126 bin 984’e ulaştı. Bakan Koca Twitter’daki paylaşımında, “Toplam test sayımız 2 milyonu geçti. Düne göre günlük test sayımız 3 bin arttı. Yeni vaka sayımız 1.000’in altında. Gelecek günler el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının ikisine birlikte uymamıza bağlı. Dana sıkı tedbir, daha iyi sonuçtur” dedi.

Yeni vaka sayısı binin altında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca camilerin ibadete açılmasıyla ilgili attığı tweet’te ise sosyal mesafe kuralına dikkat çekti.

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