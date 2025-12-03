Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkimleri Kura Töreni’nde yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Hâlihazırda ülkemiz genelinde 2 bin 415’i idari yargıda olmak üzere toplam 25 bin 449 hâkim ve Cumhuriyet savcısı görev yapıyor. 9 bin 812’sini kadın yargı mensuplarımızın temsil etmesini ayrıca önemli buluyorum. 28 ve 18’inci dönemde dereceye giren 8 genç arkadaşımızdan 5’inin kadın olması ayrıca takdire şayan ve memnuniyet vericidir. Dönem birincimizin şahsında kendilerini özellikle takdir ediyorum. Türkiye, kadınları hayatın dışına iten demokrasi ayıplarından kurtuldukça çok farklı bir atmosfer yakaladı. Kılık-kıyafet yasakları başta olmak üzere önlerinde duran engelleri tek tek kaldırdıkça kadınlar kamu bürokrasisinde daha fazla yer almaya ve görünür olmaya başladılar.

HAZIMSIZLIKLARA ŞAHİT OLUYORUZ

Ancak bazı çevrelerin bu değişime henüz ayak uyduramadığını görüyoruz. Başörtülü yargı mensuplarımız konusunda edep ve ahlak sınırlarını aşan hazımsızlıklara zaman zaman hepimiz şahit oluyoruz. Akıl, vicdan ve hukukla bağdaşmayan bu tepkileri sadece derin bir teessüf ve taaccüple takip ettiğimizin bilinmesini isterim. Türkiye artık bunları geride bırakmıştır. Geride bırakmak zorundadır. Belki biraz zaman alacak, belki biraz hazım problemi çekilecek ama özgürlüklerin herkese eşit uygulandığı yeni Türkiye’yi herkes kabullenecek. Bilhassa, kadınların kamu-özel ayrımı olmadan hayatın farklı alanlarında onurluca yer almalarına herkes alışacak.

DEVLETİMİZİN ADALET NEFERLERİSİNİZ

Büyük bir heyecanla kura çekimini bekleyen genç arkadaşlarıma birkaç hususu hatırlatmak istiyorum. Sevgili genç kardeşlerim; kura çekimi sonrasında sizler vazifelerinize başlayacak, memleketin her bir köşesinde adalet neferi olarak görev yapacaksınız. Maaşını alıp köşesine çekilen, mesaisi bitince arabasına binip evine dönen biri olarak değil; adaletin tecellisi için vicdanı hür, aklı hür, kalbi hür birer vatan evladı olarak çalışacaksınız. Şüphesiz mücadelelerin en büyüğü hak için verileni, vazifelerin en faziletlisi ise adalet uğruna yapılandır. Sizler devletimizin adalet neferleri olarak bu mücadelenin kalbindesiniz.

HER DOSYADA BİR İNSAN VAR

Talip olduğunuz görev çok çalışmaktan, vicdanlı ve sağduyulu davranmaktan, basiret ve feraset sahibi olmaktan geçiyor. Önünüze gelecek her dosyanın içinde en az bir insanın hikâyesi, istikbali, umudu, hayalleri ve kaderi olduğunu lütfen unutmayın. Her birinizin bu günden itibaren artık bu yüksek hassasiyetlerle vazifelerini yerine getireceğinize yürekten inanıyorum. Meslek hayatınız boyunca zikriniz de fikriniz de daima adalet olsun. Adalet, devlet ve toplum düzenimizin mihveridir. Varlığı en yüksek fazilet, yokluğu ise toplum hayatı için felakettir.”

YARGIYI KENDİLERİ SİYASALLAŞTIRIYOR

CUMHURBAŞKANI Erdoğan “Yargının kendi doğal mecrasındaki işleyişine siyaset kurumu ve medya dahil herkesin saygı duyması gerekiyor” dedi: “İşini doğrulukla, dürüstlükle, anayasa ve kanunlar çerçevesinde iyi niyetle yapan yargı mensuplarımıza destek olmalıyız. Ancak ve sadece kararlarıyla konuşabilen yargı mensuplarının sükûneti, zafiyet olarak algılanmamalı, bunu hiç kimse istismar etmemeli. Bu konuda yeterince özenli davranılmıyor. Özellikle son aylarda yargı mensuplarımızı hedef alan, çoğu zaman tehdide varan sorumsuz bir üslubun siyasete hâkim olduğu görülüyor. Sebebi muhatap olunan iddiaların vahameti ve ciddiyetidir.

YARGIYA PARMAK SALLAYANLAR

Her fırsatta hâkim ve savcılara parmak sallayarak, tehdit ve taciz ederek adalet sistemini felç etmeye çalışanların en büyük korkusu, adalet önünde maskelerinin düşmesinden duydukları derin endişedir. Hukukun temel prensiplerinden biri şudur; rüşvet, irtikâp, ihaleye fesat karıştırma gibi nitelikli suçların işlendiğine dair yeterli suç şüphesine ulaşan savcılık makamı için kamu davası açmak bir tercih değil, yasal bir mecburiyettir. Her fırsatta yargıya parmak sallayanların öncelikle bu hukuk kaidesini öğrenmelerinin şart olduğuna inanıyorum.

SON DERECE TEHLİKELİ

Yargıya ‘siyasallaştı’ ithamında bulunanlar aslında çirkin üsluplarıyla yargı mensuplarımızı tartışmaların içine çekerek yargıyı bizzat kendileri siyasallaştırıyor. Bunun son derece tehlikeli bulduğumu ifade etmek isterim. Hukuk devletini korumak ve adalet idealini yaşatmak sadece yargı mensuplarının, hukuk insanlarının değil; siyasetçi ve gazetecisiyle hepimizin müşterek görevidir. Kabahati sürekli başkalarında arayanlar, çıkarlarına dokunulduğunda üsluplarını kirletenler, artık yargıyı ve işini yapan yargı mensuplarını hedef göstermekten vazgeçmelidir. Hukukun önünde herkes eşittir, kimse layüsel değildir. Hukuk devletinde suç işleme imtiyazına sahip sınıflar yoktur ve olamaz.”

PEK ÇOK AVRUPA ÜLKESİNİ GERİDE BIRAKTIK

-“2002 yılında 9 bin 349 olan hâkim ve savcı sayımız 26 bin 803’e ulaşacak. Adli yargıda faaliyet gösteren mahkemelerimizin sayısını 3 bin 581’den 8 bin 681’e, idari yargıdaki sayıyı ise 146’dan 239’a çıkardık.

- Sadece son 2.5 yılda adli ve idari yargıda 3 bin 474 mahkeme ve istinaf dairesi kurduk.

- Yargıda dosyaların kapatılma süresini kısalttık. Bu alanda pek çok Avrupa ülkesini geride bıraktık.

- Avrupa Konseyi Adaletin Etkinliği Komisyonu raporlarına göre, ülkemizde idari yargı mahkemelerinde ortalama dosya görülme süresi 168 gündür. Bu süre Fransa’da 314, Almanya’da 308, İtalya’da ise 574 gündür. Bölge idare mahkemelerinde ülkemizde 136 gün iken İspanya’da 325, Fransa’da 329, Almanya’da ise 460 gündür. Türkiye bu aşamaya büyük bir özveriyle gelmiştir.”

KURA HEYECANI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe’deki Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkimleri Kura Töreni’nde atananlara “Hayırlı olsun” dedi. (Günsu ÖZMEN / ANKARA)

DÖNEM BİRİNCİLERİ

28’inci Dönem Adli Yargı Cumhuriyet Savcısı dönem birincisi Yasemin Cankurtaran, 28’inci Dönem Adli Yargı Hâkim dönem birincisi Zehra Yetimler ve 18’inci İdari Yargı Hâkim dönem birincisi Uygar Karakoç’a plaketlerini Erdoğan verdi.